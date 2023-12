Obliterated: il nudo full frontal di C. Thomas Howell è reale

A pochi giorni dal debutto Obliterated è diventata la serie più vista in streaming su Netflix e questo grazie al suo mix di generi e all'alto tasso di intrattenimento, ma c'è anche un nudo full frontal di C. Thomas Howell che di certo avrà deliziato molti.

Nel corso di una recente intervista, i produttori di Obliterated - Una notte da panico hanno rivelato che il nudo frontale di Hagerty (C. Thomas Howell) nel primo episodio della serie è reale.

Obliterated: una clip tratta dalla nuova serie dei creatori di Cobra Kai

Come hanno spiegato, era previsto che Howell indossasse delle protesi durante la scena in questione, prima che l'attore decidesse personalmente di adottare un approccio diverso.

"Era tutto reale", ha spiegato il produttore esecutivo Jon Hurwitz. "Quello che vedete nello show è reale. Ma dietro c'è una storia divertente. Nel primo episodio si vede un po' di C. Thomas Howell e la nostra produzione ha speso 10.000 dollari per costruirgli una protesi. La mattina dopo mi chiama e mi dice: 'Sai una cosa? Se devo farlo, lo farò. Voglio solo fare il massimo'. E noi: 'Ma hai firmato la clausola di nudità che dice che devi indossare questa cosa'. E lui: 'Dite loro che non lo farò. Ditegli che non la indosserò'. E noi: 'Fantastico! Ancora meglio'. Così Sony e Netflix hanno dovuto far sì che i loro avvocati si muovessero in fretta, e modificassero rapidamente la sua clausola di nudità. Lui l'ha firmata e il resto è storia".

La trama di Obliterated

Un team delle forze speciali di trova a dover far fronte ad una minaccia letale a Las Vegas ma, nel mentre festeggiano con alcol e droghe il successo dell'operazione, si accorgono che l'ordigno che hanno appena disinnescato è finto. Ancora sotto l'effetto di varie sostanze dovranno trovare il vero ordigno e così salvare il mondo.