Obliterated - Una notte da panico, Netflix annuncia che la serie è stata cancellata

Netflix ha annunciato che la serie Obliterated - Una notte da panico, nonostante i buoni dati di ascolto, è stata cancellata dopo una sola stagione.

Il progetto era stato ideato dai creatori di Cobra Kai e, dopo il debutto in streaming e una buona accoglienza da parte del pubblico si era iniziato a parlare di un possibile secondo capitolo delle disavventure dei protagonisti.

Lo show

Obliterated - Una notte da panico è una commedia di azione adrenalinica che racconta la storia di un team di forze speciali che sventa una minaccia letale a Las Vegas. Dopo i festeggiamenti a base di alcol, droga e sesso, scoprono che la bomba disinnescata era finta. Ancora intontito dai festeggiamenti, il team deve cercare di superare le conseguenze fisiche e i problemi personali per trovare il vero ordigno e salvare il mondo.

Obliterated - Una notte da panico, la recensione: quando lo spy action incontra Una notte da leoni

Lo show di Netflix è rimasto per sei settimane nella Top 10 delle serie in inglese più viste sulla piattaforma di streaming, arrivando anche al primo posto in classifica durante la sua seconda settimana di presenza in catalogo.

La prima stagione è stata composta da otto episodi della durata di 60 minuti e Jon Hurwitz, Hayden Schlossberg, Josh Heald erano coinvolti come showrunner, sceneggiatori e registi. Nel team della produzione c'è anche Dina Hillier.

Il cast, invece, è composto da Shelley Hennig, Nick Zano, C. Thomas Howell, Kimi Rutledge, Paola Lázaro, Terrence Terrell, Alyson Gorske, Eugene Kim.