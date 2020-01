Obi-Wan Kenobi: un leggendario villain tornerà nella serie tv?

Il progetto Obi-Wan Kenobi di Disney+ è momentaneamente rimandato, ma la serie tv sull'amatissimo maestro Jedi di Star Wars non è ancora in pericolo e potrebbe prevedere il ritorno di un leggendario villain. Stando all'attore protagonista, Ewan McGregor la produzione sarebbe stata allungata di soli sei mesi, per permettere presumibilmente al prossimo sceneggiatore designato di stendere un nuovo script oppure modificare quello già elaborato da Hossein Amini.

Pare infatti che nella prima versione dello show su Obi-Wan ci fossero eccessive somiglianze con The Mandalorian, ma un nuovo leak della prima sceneggiatura potrebbe far emergere dettagli che non erano stati presi in considerazione. In un post del subreddit r/StarWarsLeaks sarebbero infatti comparse le testimonianze fornite all'utente u/ParkerWiley da una fonte vicina ai processi di scrittura della serie.

Prendendo per valide le informazioni del leak e tenendo in mente le possibili modifiche sostanziali che investiranno la trama, possiamo almeno farci un'idea di quello che sarebbe stato, o che magari sarà, se l'ingresso del personaggio citato in rete dovesse essere mantenuto. Non si hanno infatti, al momento, indicazioni ufficiali sulla piega che prenderà la serie, sappiamo solo che i lavori sono fortunatamente ancora in corso.

Nello script iniziale avrebbe dovuto fare la sua comparsa l'ex guerriero Jedi Sharad Hett, proveniente dall'universo di League of Legends della Dark Horse comics. Il suo ruolo sarebbe stato quello di riconoscere l'importanza di Luke Skywalker e tentare di ucciderlo, per evitare che attraesse Darth Vader e l'Impero a Tatooine. Il punto di massima intensità sarebbe stato raggiunto con lo scontro tra Hett e Obi-Wan Kenobi, che avrebbe utilizzato la sua spada laser e quella di Anakin per fermare il guerriero, qui in veste di villain. La spada di Anakin sarebbe poi stata riposta in una scatola per essere successivamente consegnata a Luke nel film Una nuova speranza.