Obi-Wan Kenobi, l'head writer svela i piani originali per Darth Vader nella serie Disney+

Quanto visto finora nella serie tv di Disney+ dedicata a Obi-Wan Kenobi relativo a Darth Vader non era esattamente nei piani originali dello show, almeno non nelle modalità.

Se state guardando Obi-Wan Kenobi, la serie Star Wars di Disney+ dedicata al personaggio di Ewan McGregor, avrete anche visto come entra in scena Darth Vader, ovvero l'Anakin Skywalker di Hayden Christensen, creduto morto anche dal protagonista dello show dopo gli eventi de la Vendetta dei Sith. Ma sapevate che i piani originali per questo reveal erano decisamente diversi?

A raccontarlo è l'head writer e produttore dello show Joby Harold che, come riporta anche CBR, ha spiegato come e perché le idee in merito siano cambiate in corso d'opera.

"L'incarnazione originale di questa idea prevedeva un'apparizione di Vader di molto precedente a quanto visto, e il suo nome era già venuto fuori più volte" ha rivelato Harold in un'intervista con The Nerdist.

"Io però ho voluto rallentare, ho detto 'Hey, prendiamocela con calma, siamo pazienti e costruiamo passo passo il percorso di Obi-Wan. E poi introduciamo la nozione che Vader è lì fuori, da qualche parte, e terminiamo il tutto con lui che esclama 'Anakin!'. Una parola davvero sismica per lui nella mente degli spettatori, perché lo hanno seguito già per due episodi. E poi puoi passare al bacta tank e tutto il resto".

Nello show di Disney+, infatti, viene rivelato che Obi-Wan era completamente all'oscuro del fatto che Anakin fosse sopravvissuto fino a quel momento, e che tantomeno fosse al corrente del suo ruolo elitario di cacciatore di Jedi per l'Impero.

Ma questa era una rivelazione che Harold voleva a tutti i costi mostrare sullo schermo: "La nozione che [Obi-Wan] non sappia nulla è una carta fantastica da giocare, quindi perché non giocarla in diretta? Perché non guardare Ewan McGregor metterla in scena? Perché non assistere al momento in cui [Obi-Wan] realizza la cosa, e solo a quel punto mostrare il personaggio agli spettatori?".

Un nuovo episodio di Obi-Wan Kenobi arriverà questo mercoledì su Disney+.