Disney, Star Wars e Marvel tra serie tv e film: un riepilogo dell'Investor Day 2020

Il 10 dicembre 2020 si è tenuto l'Investor Day della Disney, occasione che è servita non solo per tenere aggiornati gli investitori, come si evince dal titolo, ma anche per rendere noti i futuri progetti delle varie divisioni della compagnia e aree tematiche, come Marvel, Star Wars e Pixar.

In apertura di serata è stata presentata Star, una sottosezione di Disney+ che andrà a rimpolpare il catalogo della piattaforma con un nuovo tipo di contenuti, anche più maturi, e che raccoglierà i titoli a disposizione dell'azienda che finora non avevano trovato una collocazione sul servizio (come ad esempio Logan, Alien o Buffy l'Ammazzavampiri).

A seguire sono arrivati man mano i vari annunci, a partire da:

Hulu e Star

Serie Premium

Only Murders in the Building

The Dropout

Dopesick

Altre serie tv

The Handmaid's Tale (stagione 4, 5)

Nine Perfect Strangers

In più, un accordo pluriennale con la famiglia Kardashian - Jenner porterà alla creazione di programmi in esclusiva che arriveranno nel 2021.

Produzioni originali FX

The Old Man

American Horror Stories (spin-off di American Horror Story)

Platform

Reservation Dogs

Y: The Last Man

It's Always Sunny in Philadelphia (4 nuove stagioni)

Alien (serie tv)

The Stones

Shōgun

National Geographic

Limitless With Chris Hemsworth

Genius

Welcome to Earth

Cousteau

Secrets of the Whales

A Real Bug's Life

America The Beautiful

Disney Television Studios per Disney+

La Bella e La Bestia (prequel con Luke Evans e Josh Gad)

Swiss Family Robinson

Percy Jackson and The Olympians

The Mighty Ducks: Game Ghangers

Big Shot

Turner & Hooch

The Mysterious Benedict Society

Walt Disney Studios Motion Pictures Production

Live-Action

Hocus Pocus 2

Una Scatenata Dozzina (reboot)

Tre Scapoli e un bebè

Cip & Ciop Agenti Speciali (mix animazione e live-action)

Sister Act 3

Peter Pan & Wendy

Pinocchio

Disenchanted (Come d'Incanto 2)

Greek Freak (progetto dedicato a Giannis Antetokounmpo)

In più troveremo dei progetti dedicati ad altre due star dell'NBA oltre ad Antetokounmpo, Keanon Lowe e Chris Paul, mentre alcuni titoli 20th Century studios riceveranno il trattamento animato:

Diario di una Shiappa

Una Notte al Museo

The Ice Age Adventures of Buck Wild

Inoltre per l'occasione sono stati ufficialmente presentati i live-action Jungle Cruise, Cruella, La Sirenetta e il prequel de Il Re Leone.

Walt Disney Studios Content

Lucasfilm

Star Wars

Film

Film diretto da Taika Waititi

The Rogue Squadron (film diretto da Patty Jenkins)

TV

Andor

Obi-Wan Kenobi

Ahssoka

Rangers of the New Republic

Star Wars: The Bad Batch

Star Wars: Visions (serie di cortometraggi)

Lando

The Acolyte

A Droid Story (film)

E sempre prodotti da Lucasfilm, ma al di fuori dal mondo di Star Wars

Willow (serie tv)

Indiana Jones 5

Children of Blood and Bone

Walt Disney Animation Studios

Film

Raya e L'Ultimo Drago (al cinema e syu Disney+ con Premier Access)

Encanto

Serie Animate

Baymax

Zootopia+

Tiana

Oceania

Iwájú (serie originale co-prodotta da Kugali)

Pixar Animation Studios

Film

Luca

Win or Lose (esclusiva Disney+)

Turning Red

Lightyear (spin-off Toy Story)

Serie tv

Inside Pixar

Pixar Popcorn

Dug Days (spin-off di Up)

Cars

Arriveranno poi il giorno di Natale sulla piattaforma il lungometraggio Soul e il cortometraggio La Tana.

Marvel Studios

Disney+

Secret Invasion

Ironheart

Armor Wars

I Am Groot (serie di cortometraggi)

Guardians of the Galaxy Holiday Special

In aggiunta a queste novità assolute, sono poi stati mostrati i trailer delle serie WandaVision, The Falcon and The Winter Soldier e Loki (questi ultimi in arrivo rispettivamente a marzo e maggio su Disney+), come anche della serie animata What If... Inoltre, sono stati presentati i cast di Hawkeye (confermata Hailee Steinfeld come Kate Bishop), Ms. Marvel (confermata Iman Vellani, che apparirà anche in Captain Marvel 2 assieme a Teyonah Parris/Monica Rambeau), e la serie di She-Hulk (nella quale appariranno anche Mark Ruffalo e Tim Roth, oltre alla protagonista Tatiana Maslany e una serie di guest star non ancora annunciate). Confermata anche la produzione di Moon Knight, sebbene non si sia fatta menzione di Oscar Isaac nel ruolo principale.

Cinema

Si uniscono ufficialmente alla line-up dei prossimi anni:

Blade

I Fantastici 4 (diretto da Jon Watts)

Si è poi parlato di titoli già noti come Gli Eterni, Sheng-Chi and The Legend of The Ten Rings, Captain Marvel 2, Black Widow (che uscirà nelle sale a maggio), Black Panther 2 (nel quale non vi sarà alcun recast per il ruolo di T'Challa), Doctor Strange In The Multiverse of Madness (che si collega a spider-Man 3), Thor: Love and Thunder (confermato Christian Bale nel ruolo di Gorr Il Macellatore di Dei)Guardians of the Galaxy 3 e Ant-Man 3, intitolato Ant-Man and the Wasp: Quantumania, che ci presenterà una nuova attrice nei panni di Cassie Lang: Kathryn Newton.

ESPN e contenuti sportivi

Pacchetto aggiornato che ora include partite di football selezionate della Southeastern Conference (SEC).

ESPN+