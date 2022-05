Obi-Wan Kenobi: Flea, bassista dei Red Hot Chili Peppers, nel cast della serie Disney+

Flea, talentuoso bassista dei Red Hot Chili Peppers, entra a far parte del cast della serie Disney+ Obi-Wan Kenobi. La notizia arriva da Star Wars News Net.

Obi-Wan Kenobi: una foto di Ewan McGregor

Secondo il report, Flea apparirà nello show "brandendo un blaster dall'aspetto accattivante". Non è ancora chiaro quale ruolo sarà affidato al musicista in Obi-Wan Kenobi, ma pare che apparirà in un episodio e che il suo sarà uno dei tanti camei e omaggi contenuti nello show dell'universo di Star Wars.

Flea non è estraneo al mondo della recitazione visto che è apparso in una grande quantità di film nel corso della sua lunga carriera, tra cui Ritorno al futuro, Il grande Lebowski e, più recentemente, in Baby Driver del 2017. Se confermata, questa sarà la sua prima apparizione ufficiale nell'universo di Star Wars.

Obi-Wan Kenobi: Hayden Christensen svela come si è preparato al ritorno nei panni di Darth Vader

Obi-Wan Kenobi vedrà il ritorno di Ewan McGregor nel ruolo del maestro Jedi, che ha interpretato nella trilogia prequel di George Lucas. Con lui ritroveremo Hayden Christensen nei panni di Anakin Skywalker/Darth Vader e Joel Edgerton nel ruolo di Owen Lars.

"La storia inizia 10 anni dopo i drammatici eventi di Star Wars: La vendetta dei Sith in cui Obi-Wan Kenobi ha affrontato la sua più grande sconfitta: la caduta e la corruzione del suo migliore amico e apprendista Jedi, Anakin Skywalker, che è passato al lato oscuro come il malvagio Signore dei Sith Darth Vader", si legge nella sinossi ufficiale.

Obi-Wan Kenobi approderà su Disney+ a partire da giovedì 27 maggio.