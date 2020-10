Obi-Wan Kenobi: Ewan McGregor svela quando inizieranno le riprese

Le riprese della serie Obi-Wan Kenobi inizieranno tra cinque mesi: a rivelarlo è stato il protagonista Ewan McGregor durante un'apparizione televisiva.

L'attore era infatti uno degli ospiti del The Graham Norton Show su BBC quando ha parlato del suo prossimo progetto ambientato nell'universo di Star Wars.

Ewan McGregor ha dichiarato: "Si tratta della storia di Obi-Wan Kenobi, immagino... Non sarà totalmente dedicata al mio personaggio, ma sicuramente apparirò molto, ed è un bene".

L'attore ha proseguito anticipando: "Inizieramo a girare a marzo".

McGregor ha inoltre parlato del modo in cui è stato influenzato da Alec Guinness durante le riprese della trilogia prequel della saga stellare che era stata diretta da George Lucas: "La cosa divertente è che quando ero molto più giovane stavo cercando di immaginare Alec Guinness, come avrebbe interpretato queste scene se fosse stato più giovane? Mi ha portato a guardare alcuni dei suoi primi film, che non avevo mai visto prima. Dei film brillanti, meravigliosi, in cui ha recitato, ed è stato splendido studiarlo in quei film".

Lo sceneggiatore Joby Harold si occuperà del progetto dopo l'addio di Hossein Amini, avvenuto a gennaio. La regia, invece, sarà curata da Deborah Chow, già dietro la macchina da presa in occasione di due puntate di The Mandalorian.

La storia raccontata nelle puntate sarà ambientata dopo gli eventi raccontati in Star Wars ep. III - La vendetta dei Sith e prima di Guerre stellari e, secondo alcune anticipazioni, dovrebbe apparire anche un giovane Luke Skywalker.