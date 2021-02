Obi-Wan Kenobi: ecco dove e quando inizieranno le riprese, parola di Ewan McGregor

Obi-Wan Kenobi, la miniserie Disney+ con protagonista il maestro Jedi, sta per vedere la luce e l'inizio delle riprese è imminente, come conferma la star Ewan McGregor.

Ewan McGregor torna a parlare di Obi-Wan Kenobi, la serie Disney+ che espande la saga di Star Wars e che lo vedrà di nuovo nei panni del protagonista, fornendo nuovi dettagli sull'imminente inizio delle riprese.

Durante un'intervista con il comico Eddie Izzard, Ewan McGregor ha fornito qualche breve aggiornamento riguardo all'imminente serie di Obi-Wan Kenobi che dovrebbe uscire su Disney +:

"Cominceremo a girare in tarda primavera e penso che gireremo a Los Angeles. È tutto così divertente, ogni settimana ci mandano aggiornamenti e tutti i tabloid inventano una città dove secondo loro stiamo già girando. Ma non è così, gireremo a Los Angeles".

Ewan McGregor ha anche confermato che, ancora una volta, gireranno con la stessa tecnica di The Mandalorian, ovvero con la tecnologia StageCraft e ha definito la regista Deborah Chow davvero brillante:

"L'idea di farlo adesso è ancora più eccitante di prima, credo. Sono entusiasta di avere la possibilità di interpretarlo di nuovo. Ho sempre pensato che ci fosse una storia su di lui tra [i prequel] e il [film] di Alec Guinness, e sì, è quello che faremo"

Obi-Wan Kenobi è solo una delle 10 serie dedicate a Star Wars che saranno su Disney+ nei prossimi anni, tra cui ci saranno anche Ahsoka, con Rosario Dawson, Rangers of the New Republic, spin-off di The Mandalorian, Lando, serie evento di Justin Simien, e Andor, spin-off di Rogue One con Diego Luna.