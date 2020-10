Nuvole: la storia vera di Zach Sobiech, morto di tumore a 18 anni, raccontata nel film Disney+

Zach Sobiech è il cantante di Nuvole (Clouds), la hit internazionale che presta il titolo al nuovo film di Disney+, basato proprio sulla storia vera del ragazzo morto a soli 18 per un rarissimo cancro alle ossa.

A partire da questa settimana, su Disney+ è disponibile Nuvole, il film drammatico che permetterà agli abbonati alla piattaforma streaming di conoscere la storia di Zach Sobiech. L'opera diretta da Justin Baldoni è infatti basata sul libro Fly a Little Higher: How God Answered a Mom's Small Prayer in a Big Way, scritto da Laura Sobiech, intenta a raccontare in questo modo la vita straordinaria di suo figlio Zach, a cui i medici hanno diagnosticato l'osteosarcoma, un raro cancro alle ossa, quando aveva solo 14 anni.

Durante il suo ultimo anno di liceo, il cancro si era diffuso ed aveva solo da sei mesi a un anno di vita. Ha quindi deciso di seguire il suo sogno di diventare un musicista. La sua canzone, Nuvole (Clouds), è diventata virale e Zach ha anche avviato un fondo di beneficenza per sostenere la battaglia contro l'osteosarcoma.

Sua madre Laura ha detto a Today che l'idea del film è nata dopo che lei ha scritto un libro basato sia sulle lotte che sulle celebrazioni che hanno avuto luogo negli ultimi anni della vita di Zach. "A quel punto, con un figlio che sta morendo, vivi davvero un giorno alla volta. È stato selvaggio, eccitante e folle vedere la canzone esplodere nel mondo, ma era tutto lì fuori ed è stato un atto di equilibrio amare il tempo che abbiamo trascorso con lui ma anche riconoscere il potere della sua storia" ha quindi dichiarato la donna, riferendosi alla consapevolezza che la storia di Zach avrebbe potuto fare la differenza. "È diventato molto presto evidente che potevamo usare la storia per qualcosa di buono e lui era d'accordo", ha detto Laura. "Non volevamo solo elevare e glorificare Zach ed abbiamo capito che quella storia avrebbe potuto aiutare altri bambini, per questo lo abbiamo fatto".

Prima della sua morte, Zach aveva dichiarato: "Voglio che tutti sappiano che non bisogna scoprire che stai morendo per avere voglia di iniziare a vivere". Sua madre ha detto che spera che il film aiuti le persone a trovare sempre un momento per portare un po' di pace nelle loro vite in questo momento storico così caotico. "Spero che questo film ispiri le persone a concentrarsi davvero sull'amarsi l'un l'altro. Zach era molto bravo in questo".

Ricordiamo che nel film - di cui abbiamo parlato nella recensione di Nuvole - Zach Sobiech è interpretato dall'attore Fin Argus. A completare il cast sono Sabrina Carpenter, Madison Iseman, Tom Everett Scott e Neve Campbell.