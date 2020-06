Nuovo Cinema Paradiso in 150 sale spagnole dopo la riapertura dei cinema

Nuovo cinema Paradiso, il fim diretto da Giuseppe Tornatore, sarà distribuito in ben 150 sale spagnole nel giorno della riapertura dei cinema dopo la lunga interruzione degli ultimi mesi.

L'opera italiana è sembrata perfetta per un riavvio delle attività e per celebrare l'importanza dei film nella vita degli spettatori.

Nuovo cinema Paradiso ha debuttato 30 anni fa e i protagonisti del lungometraggio erano Philippe Noiret e Salvatore Cascio.

La storia seguiva il piccolo Salvatore che, in un paesino della provincia siciliana, impara ad amare il cinema grazie al suo amico proiezionista Alfredo.

Trenta anni fa il lungometraggio, ora di nuovo in programmazione grazie alle sale cinematografiche spagnole, festeggiava la vittoria agli Oscar che aveva consacrato la storia in parte autobiografica portata sul grande schermo da Giuseppe Tornatore: "Tornando a casa mia a Bagheria scoprii che il cinema dove ero cresciuto era stato chiuso. Avevo la sensazione di essere finalmente riuscito a fare il mestiere che amavo ma che ormai era troppo tardi. Quindi il film è frutto di un misto di nostalgia e indignazione, lo pensavo un film di impegno civile: mostrare l'epoca in cui le persone facevano a pugni per entrare in una sala cinematografica".

Nuovo cinema Paradiso, che aveva conquistato anche il Grand Prix al Festival di Cannes, aveva superato in Francia persino gli incassi di Batman.