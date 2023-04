The Boroughs: Netflix ordina la nuova serie prodotta dai fratelli Duffer

I fratelli Duffer lavoreranno di nuovo per Netflix come produttori della serie The Boroughs, un progetto sci-fi ideato dai creatori di The Dark Crystal.

I fratelli Duffer torneranno nel mondo sci-fi anche con il loro nuovo progetto che verrà realizzato per Netflix, una serie intitolata The Boroughs, ideata dai creatori di The Dark Crystal: Age of Resistance.

Gli ideatori di Stranger Things hanno stretto da tempo un accordo tra la loro casa di produzione Upside Down Pictures e la piattaforma di streaming.

La serie The Boroughs è stata ideata da Jeffrey Addiss e Will Matthews. Al centro della trama degli otto episodi, prodotti dai fratelli Duffer, ci sarà una comunità composta da pensionati, situata nel deserto del New Mexico. Un gruppo di improbabili eroi deve unire le forze per fermare una minaccia sovrannaturale che sta cercando di rubare l'unica cosa che non hanno... Il tempo.

I Duffer hanno dichiarato: "Siamo stati fan delle opere scritte da Jeff e Will da tempo e quando ci hanno presentato la loro idea per The Boroughs abbiamo immediatamente saputo che avevano qualcosa di speciale in mano. Anche se gli eroi di The Boroughs hanno un po' più di anni rispetto ai ragazzini di Stranger Things, sono un altrettanto adorabile gruppo di emarginati, e non vediamo l'ora che vi uniate a loro in un'avventura che a tratti sembra paurosa, divertente e profondamente emozionante".

Addiss e Matthews hanno aggiunto: "Siamo elettrizzati nel ritornare a lavorare con Netflix. Lavorare insieme ai Duffer Brothers (che sono piuttosto bravi nel realizzare serie) e il loro team è stato un sogno che diventa realtà. Portano alla nostra storia il perfetto equilibrio tra cuore e orrore. Non vediamo l'ora che gli spettatori di tutto il mondo possano scoprire l'oscuro mistero nascosto dietro la solleggiata facciata di The Boroughs".