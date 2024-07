Nuova fiamma per Tony Effe, dopo Giulia De Lellis è la volta di una ex di Amici

Tony Effe ultimamente è di certo una di quelle figure al centro della scena mediatica per quanto concerne il rilascio di nuove hit. Questo clamore attorno a lui porta anche tutti i contro del caso: come essere sempre oggetto, ogni giorno, di nuovi gossip riguardanti la sua vita privata. Tra questi anche diverse segnalazioni riguardanti le sue possibili nuove avventure amorose.

La nuova fiamma di Tony Effe: ecco di chi si tratta

Negli ultimi tempi diverse sono state le indiscrezioni riguardanti le frequentazioni più che amichevoli che avrebbero coinvolto il famoso rapper. Tra queste però, diverse si sono rivelate delle false piste, come quella secondo cui il giovane avrebbe avuto a che fare con Chiara Ferragni, voce questa poi smentita dalla stessa influencer. Mentre ha fatto il giro dei media la "piazzata" che Giulia De Lellis gli avrebbe fatto al matrimonio di Belen Rodriguez e Ignazio Moser, per aver amoreggiato con un'altra durante il ricevimento. A quanto pare però, sembra che qualcosa stia effettivamente bollendo in pentola tra Effe e Cosmary Fasanelly, ex concorrente di Amici ed ora velina per Striscia.

I due infatti sono stati colti in flagrante in alcuni scatti fotografici, che li ritraggono a bordo dello stesso yacht nelle acque cristalline di Gallipoli, in Puglia, terra natale della stessa Cosmary tra l'altro. Altro dettaglio che porterebbe verso una veridicità di fondo della questione, è la presenza della velina all'ultimo concerto di Tony Effe. Quest'ultimo fatto è stato ampiamente reso noto dalla stessa ragazza, la quale ha pubblicato sui suoi profili social diverse foto e video che la mostravano nel backstage durante l'evento. Che alla fine tra tutte queste indiscrezioni ci sia effettivamente qualche elemento concreto a cui dare credito?