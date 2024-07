Cos'è successo davvero tra Giulia De Lellis, Tony Effe e Andrea Damante al matrimonio di Cecilia Rodriguez?

Si continua a parlare del matrimonio di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser ma gli argomenti di discussione non sono legati ai due sposi. Gli attenti occhi del gossip sono infatti puntata su Giulia De Lellis, il rapper Tony Effe e Andrea Damante. Se i nostalgici dei Damellis (come erano stati chiamati De Lellis e Damante ai tempi della relazione nata a Uomini e Donne) speravano in un riavvicinamento, dovranno invece rinunciare a ogni sogno romantico perchè l'influencer sembra ora decisamente più attratta dal rapper.

Prima c'era stato un avvistamento a Napoli, dopo il concerto di Geolier, poi il caso della giacca proprio al matrimonio dei due ex concorrenti del GF Vip. Il gesto galante, immortalato anche dai fotografi di CHI presenti al ricevimento, era stato spiegato da Tony Effe a Francesco Moser in modo molto semplice: "Ho dato la giacca a una signorina che aveva freddo". La signorina in questione però era proprio la De Lellis, che, da quanto riferito da Deianira Marzano, avrebbe addirittura fatto una scenata al rapper perchè trovato appartato in compagnia di un'altra ospite.

Mentre i pettegolezzi continuano a rincorrersi, nuovi particolari di quella giornata stanno emergendo in queste ore. La domanda, dunque, sorge spontanea: cosa è successo davvero tra Giulia De Lellis, il suo ex Andrea Damante e Tony Effe?

Una persona che il 30 giugno era presente al matrimonio dei due ex gieffini ha raccontato al portale Very Inutil People che: "Giulia è arrivata al matrimonio con un suo amico, Tony era con amici mentre Damante da solo. Appena finita la cerimonia Giulia De Lellis e Tony hanno iniziato a parlare con un gruppetto di amici". Piano piano però tutti gli amici si sarebbero dileguati, lasciando ben presto i due da soli a chiacchierare con sguardi complici. Nessuna attenzione di troppo, invece, per Andrea Damante: "era sempre abbastanza lontano da loro, abbastanza solo, direi".

La De Lellis invece avrebbe tentato di avvicinarsi al rapper durante le danze: "ma era pieno di fotografi di Chi, quindi stavano attenti a non farsi vedere. È palese che si stanno frequentando anche se Tony è un bel furbetto e si vede, sicuramente Giulia non ha l'esclusiva".

L'insider ha confermato che la giacca grigia indossata dall'influencer ed ex di Uomini e Donne era proprio quella di Tony Effe: "Lei era solo con l'abito quando è arrivata e non aveva nulla per coprirsi, c'era tantissimo vento e lui gliel'ha data all'aperitivo. Ma quando parlavano erano proprio vicini, tipo sussurrarsi all'orecchio. Non è che ti parli così con un amico".