Nuclear Now: ecco il trailer del documentario "pro-nucleare" di Oliver Stone

Arriva in streaming il nuovo trailer di Nuclear Now, il nuovo documentario di Oliver Stone che propone la sua soluzione provocatoria al problema del cambiamento climatico, ovvero il ricorso all'energia nucleare.

Il documentario, infatti, sostiene che l'energia nucleare è la soluzione migliore per soddisfare il fabbisogno energetico globale. Il film - precedentemente intitolato Nuclear - è stato presentato in anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia lo scorso anno. Il suo messaggio è stato elogiato dalla critica, anche se l'esecuzione del film è stata criticata perché molto scialba, il che è piuttosto insolito per Stone.

Nuclear Now - scritto da Oliver Stone e Joshua S. Goldstein - è stato definito una sorta di seguito o risposta al film di Al Gore, vincitore di un Oscar nel 2006, Una scomoda verità.

Ecco la descrizione ufficiale: "Mentre i combustibili fossili continuano a cuocere la vegetazione, il mondo è finalmente costretto a confrontarsi con l'influenza delle grandi compagnie petrolifere e con le tattiche che hanno arricchito un piccolo gruppo di corporazioni e individui per generazioni. Sotto i nostri piedi, gli atomi di uranio nella crosta terrestre contengono un'energia incredibilmente concentrata: la scienza ha sbloccato questa energia a metà del XX secolo, prima per le bombe e poi per alimentare i sottomarini, e gli Stati Uniti hanno guidato gli sforzi per generare elettricità da questa nuova fonte.

Tuttavia, a metà del XX secolo, quando le società hanno iniziato la transizione verso l'energia nucleare e l'abbandono dei combustibili fossili, è iniziata una campagna di pubbliche relazioni a lungo termine per spaventare il pubblico, finanziata in parte dagli interessi del carbone e del petrolio. Questa campagna avrebbe seminato la paura di radiazioni innocue a basso livello e creato confusione tra armi nucleari ed energia nucleare.

Con un accesso senza precedenti all'industria nucleare in Francia, Russia e Stati Uniti, l'iconico regista Oliver Stone esplora la possibilità per la comunità globale di superare sfide come il cambiamento climatico e di raggiungere un futuro più luminoso attraverso l'energia nucleare, un'opzione che potrebbe diventare l'unico modo per garantire la nostra sopravvivenza prima di quanto pensiamo".