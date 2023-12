Oliver Stone: Angelo Bonelli dei Verdi attacca il regista per il documentario Nuclear Now

Il deputato alla Camera di Alleanza Verdi e Sinistra, Angelo Bonelli, si è espresso polemicamente nei confronti di Nuclear Now, il documentario sull'energia nucleare diretto dal Premio Oscar Oliver Stone.

Bonelli ha dichiarato, infatti, che il film "è realizzato senza alcun tipo di contraddittorio e vorrei ricordare che anni fa Oliver Stone fece un'intervista, 'The Putin Interview': uno spot incredibile per un dittatore sanguinario".

"La quarta generazione non ha alcuna applicazione, ad oggi, non esistono centrali di quarta generazione e chi sostiene il contrario dice una bugia. In Francia si sta realizzando a Flamanville una centrale di terza generazione, iniziata nel 2006, ancora non completata", ha aggiunto Bonelli, che è anche co-portavoce di Europa Verde.

Dichiaratamente pro-nucleare, il documentario, infatti, sostiene che l'energia nucleare sia la soluzione migliore per soddisfare il fabbisogno energetico globale. Il film - precedentemente intitolato Nuclear - è stato presentato in anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia lo scorso anno. Il suo messaggio è stato elogiato dalla critica, anche se l'esecuzione del film è stata criticata perché molto scialba, il che è piuttosto insolito per Stone.

Nuclear Now - scritto da Oliver Stone e Joshua S. Goldstein - è stato definito una sorta di seguito o risposta al film di Al Gore, vincitore di un Oscar nel 2006, Una scomoda verità.