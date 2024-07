Now You See Me 3: Lionsgate svela la data di uscita del film

Il gruppo di illusionisti-criminali al centro del franchise di Now You See Me torneranno sul grande schermo con il capitolo 3 della loro storia, ecco la data di uscita.

Lionsgate ha annunciato la data di uscita di Now You See Me 3, il nuovo film con star Jesse Eisenberg e ambientato nel mondo degli illusionisti.

L'appuntamento per i fan è infatti stato fissato al 14 novembre 2025, giornata in cui ci sarà tuttavia una concorrenza piuttosto agguerrita ai box office.

La concorrenza di Now You See Me 3

La data scelta porta il terzo capitolo della saga con protagonisti i Quattro Cavalieri a scontrarsi ai box office americani con il film animato Zootropolis 2, Wicked: Parte Due che concluderà la storia tratta dal popolare musical di Broadway, il tanto atteso Blade targato Marvel con star Mahershala Ali, e Bugonia, il nuovo lungometraggio diretto dal regista Yorgos Lanthimos che segna un'ulteriore collaborazione del filmmaker con Emma Stone e Jesse Plemons.

Now You See Me 3: Rosamund Pike avrà un ruolo chiave nel nuovo sequel

I primi due capitoli della saga di Now You See Me hanno incassato quasi 700 milioni di dollari in tutto il mondo.

I protagonisti del sequel

Nel cast ritorneranno Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Isla Fisher, Dave Franco e Morgan Freeman. Tra i nuovi arrivi nel cast, invece, quelli di Justice Smith, Dominic Sessa, Ariana Greenblatt e Rosamund Pike.

I protagonisti del franchise

Alla regia del film Now You See Me sarà impegnato Ruben Fleischer (Venom, Zombieland), mentre la sceneggiatura è stata firmata da Michael Leslie (Hunger Games), Seth Grahame-Smith (Lego Batman - Il film), ed Eric Warren Singer (Top Gun: Maverick).

Nel team della produzione ci sono poi Bobby Cohen e Alex Kurtzman.

Il primo capitolo di Now You See Me è arrivato nei cinema nel 2013 e seguiva un gruppo di illusionisti, che comprendeva anche i personaggi di Isla Fisher e Dave Franco, che portavano a termine delle spettacolari rapine durante i loro spettacoli.

Il film aveva incassato 351,7 milioni di dollari in tutto il mondo, mentre il sequel diretto da Jon M. Chu è arrivato a quota 334 milioni di dollari.