Nove settimane e mezzo, Isabella Rossellini: "Sono stata fortunata a non essere scelta"

Isabella Rossellini ripensa al ruolo perduto in Nove settimane e mezzo, dove le è stata preferita Kim Basinger, ritenendola una fortuna per via del film ricattatorio nei confronti delle donne.

Isabella Rossellini ha rivelato di sentirsi fortunata a non essere scelta per il classico dell'erotismo di Adrian Lyne Nove settimane e mezzo. L'attrice ha sostenuto il provino e lo screen-test per il dramma psicosessuale del 1986 su una relazione tossica; ma alla fine Kim Basinger è stata scelta al fianco di Mickey Rourke.

Isabella Rossellini nel film Velluto blu

"Dopo aver visto il film, in un certo senso, ero felice di non essere stata scelta", ha rivelato Isabella Rossellini a Vulture. "Pensavo che i film di Adrian sfruttassero le donne."

Ha continuato: "Pensavo che non fosse molto profondo. I suoi film sono un po' sfruttatori. Sono stata fortunata a non essere scelta. A volte Dio mi aiuta. Posso non aiutare me stessa, ma Dio lo fa".

Pur schivando i pericoli di Nove settimane e mezzo, Isabella Rossellini ha accettato di spogliarsi per Velluto Blu e La morte ti fa bella, di cui ricorre il trentesimo anniversario. L'attrice ha paragonato la sua nudità nel film alla scelta di posare per il celebre libro di Madonna Sex, la cui visione ha definito "liberatoria" e un "ritratto del sesso paragonabile al lavoro di Frida Kahlo".

"Madonna voleva che fosse apertamente bisessuale", ha detto Rossellini, riferendosi ai ritratti inclusi nel libro. "Così ho accettato di farne parte, ma ho detto, specialmente dopo Velluto Blu, anche se non pensavo di avere in me la forza di fare un'altra scena nuda. Sono stata criticata. Ci sono state tante lamentele".