Nove perfetti sconosciuti 2: i protagonisti ritratti nelle foto dei nuovi episodi con star Nicole Kidman

Il 22 maggio arriverà in streaming su Prime Video la stagione 2 della serie Nove perfetti sconosciuti, che vedrà nuovamente come protagonista l'attrice Nicole Kidman, e le foto anticipano qualche dettaglio sui personaggi al centro della trama.

Il progetto per il piccolo schermo è ispirato all'omonimo romanzo scritto da Liane Moriarty, coinvolta anche in veste di produttrice.

Cosa racconta Nove perfetti sconosciuti

Nelle nuove puntate della serie, nove sconosciuti, legati tra loro in modi che non avrebbero mai potuto immaginare, vengono invitati dalla misteriosa guru Masha Dmitrichenko (interpretata dall'attrice Nicole Kidman) a partecipare a un ritiro di benessere trasformativo sulle Alpi austriache. Nel corso di una settimana, la guru li porterà sull'orlo del baratro. Riusciranno a resistere? E lei ci riuscirà? Masha è disposta a provare qualsiasi cosa pur di guarire tutte le persone coinvolte, compresa sé stessa.

Nove perfetti sconosciuti: Lena Olin e Nicole Kidman nella seconda stagione

Nove perfetti sconosciuti: una foto della protagonista Nicole Kidman nella seconda stagione

I primi due episodi della seconda stagione saranno disponibili su Prime Video in tutto il mondo (eccetto gli Stati Uniti) il 22 maggio 2025, con nuove puntate distribuite sulla piattaforma ogni settimana.

Nove perfetti sconosciuti: Christine Baranski nella seconda stagione

Nove perfetti sconosciuti: un'immagine della seconda stagione

Il team coinvolto nella produzione

Il cast della nuova stagione della serie include, oltre a Nicole Kidman, anche Henry Golding, Lena Olin, Annie Murphy, Christine Baranski, Lucas Englander, King Princess, Murray Bartlett, Dolly de Leon, Maisie Richardson-Sellers, Mark Strong e Aras Aydin.

Nove perfetti sconosciuti: Murray Bartlet nella seconda stagione

Nove perfetti sconosciuti: Mark Strong nella seconda stagione

La seconda stagione di Nove perfetti sconosciuti è prodotta da David E. Kelley, Made Up Stories di Bruna Papandrea, Blossom Films di Nicole Kidman e FIFTH SEASON che si occupa anche della distribuzione della serie. David E. Kelley, Nicole Kidman, Per Saari, Bruna Papandrea, Steve Hutensky, Molly Allen, Jonathan Levine, Rachel Shukert, Liane Moriarty, Matthew Tinker, Anthony Byrne e JH Butterworth sono executive producer della serie.

Nove perfetti sconosciuti: una foto della seconda stagione

Nove perfetti sconosciuti: una foto della seconda stagione

La prima stagione di Nove perfetti sconosciuti è attualmente disponibile su Prime Video.