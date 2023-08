Nova: i piani per il film sul personaggio Marvel sono stati accantonati

Sono anni che si parla di una possibile introduzione di Richard Rider aka Nova all'interno dell'MCU, ma al momento non si è ancora concretizzata. E sembra proprio che i fan del personaggio cosmico dovranno attendere ancora a lungo. Secondo un'indiscrezione dell'insider @MyTimeToShineHello, infatti, i Marvel Studios hanno accantonato i piani per il suo debutto.

"Lo show su Nova è stato cancellato. Si stanno concentrando su altra roba e poi ci torneranno in futuro". Il personaggio sembrava destinato ad apparire in Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame, film in cui Nova sarebbe dovuto arrivare sulla Terra per avvisare della minaccia rappresentata da Thanos, come invece fa Bruce Banner nella versione portata nelle sale.

Si era inoltre parlato di una possibile serie per Disney+ tramutata poi in un progetto speciale come accaduto con Werewolf by Night e lo speciale natalizio sui Guardiani della Galassia. Anche in questo caso non se ne è fatto più niente.

Chi è Nova?

Nei fumetti Marvel l'umano Richard Rider viene scelto da Rhomann Dey, l'ultimo sopravvissuto dei Nova Corps, per ereditare i suoi poteri e diventare suo erede tra le fila di Nova Prima. L'eroe possiede una super forza, è quasi del tutto invulnerabile, vola e ha una uniforme che comprende anche un sistema che gli permette di sopravvivere in caso di attacchi.

La Nova Corps, organizzazione di polizia/militare intergalattica, è stata introdotta in live action da James Gunn in Guardiani della Galassia (2014) e Kevin Feige aveva più volte rassicurato i fan sul fatto che ci fossero piani per Nova. A quanto pare bisognerà attendere ancora a lungo.