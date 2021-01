Marvel: Kevin Feige conferma che in futuro debutterà Nova

Nel Marvel Cinematic Universe potrebbe apparire presto Nova e a rivelarlo è stato Kevin Feige in una recente intervista in cui parla dei progetti futuri dello studio.

Già tre anni fa il presidente dei Marvel Studios aveva indicato il personaggio tra quelli tratti dai fumetti con il miglior potenziale in vista di eventuali progetti cinematografici e televisivi.

La Fase 4 del MCU è però già iniziata e per ora Richard Rider o Sam Alexander, la versione più giovane del personaggio mostrata nei fumetti, non sono indicati tra i protagonisti dei film o delle serie prodotte per Disney+ in fase di sviluppo.

Kevin Feige ha ora risposto a una domanda in cui si chiedeva se Nova potrà apparire in uno dei film che verranno prodotti e se si tratterà di Richard Rider o Sam Alexander. Il presidente dei Marvel Studios ha dichiarato semplicemente e senza rivelare molti dettagli: "Beh, sì e sì".

Il produttore ha poi aggiunto confermando che in futuro appariranno i Nova Corps e Nova: "Le tempistiche sono relative, giusto? Penso di aver iniziato a parlare di Doctor Strange otto anni prima che uscisse quel film. Quindi 'potenziale immediato' è relativo. Ma chiaramente non ci allontaneremo dagli aspetti cosmici della narrazione".

Il personaggio di Nova, secondo alcune indiscrezioni, avrebbe potuto apparire nella sequenza iniziale di Avengers: Infinity War, in cui Thanos distrugge Xandar lasciando come unico sopravvissuto proprio Richard Rider, e in Guardiani della Galassia. Le scene sono però state rimosse e i fan devono quindi attendere ancora prima di assistere al suo debutto.