Nova: nel 2023 le riprese del nuovo film Marvel?

Nova potrebba arrivare nei cinema: i Marvel Studios sembra stiano progettando un film che racconti la storia di Richard Rider.

Il personaggio sembrava destinato ad apparire in Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame, film in cui Nova doveva arrivare sulla Terra per avvisare della minaccia rappresentata da Thanos, come invece fa Bruce Banner nella versione portata nelle sale.

Nei fumetti della Marvel l'umano Richard Rider viene scelto da Rhomann Dey, l'ultimo sopravvissuto dei Nova Corps, per ereditare i suoi poteri e diventare suo erede tra le fila di Nova Prima. L'eroe possiede una super forza, è quasi del tutto invulnerabile, vola e ha un uniforme che comprende anche un sistema che gli permette di sopravvivere in caso di attacchi.

I fratelli Russo hanno inoltre gettato le basi per un'apparizione di Nova nell'epica battaglia di Avengers: Endgame e Kevin Feige, in passato, aveva già anticipato che Nova possedeva il potenziale per apparire immediatamente nel MCU. Online il sito The GWW sostiene che nel 2023 quello dedicato a Nova sarà uno dei progetti che verranno prodotti insieme a un adattamento di Thunderbolts, un film dedicato ai Fantastici Quattro e la serie spinoff di Black Panther. Per ora, ovviamente, non c'è ancora nessuna conferma ufficiale da parte dello studio che mantiene a lungo il segreto su questo tipo di progetti.