Notting Hill: stasera su La5 il film con Julia Roberts e Hugh Grant

Appuntamento con il romanticismo stasera su La5 dove, alle 21:10, torna Notting Hill, celebre commedia sentimentale del 1999 con protagonisti Julia Roberts e Hugh Grant.

Storia d'amore piuttosto improbabile tra un giovane un po' imbranato libraio inglese (Hugh Grant) che conosce e riesce a sedurre un'affascinante star del cinema (Julia Roberts), andata in incognito nel suo negozio nel cuore di Notting Hill.

Notting Hill: Julia Roberts e Hugh Grant in una scena

E da cosa, dopo il 1999, è meglio rappresentato proprio il celebre quartiere londinese di Notting Hill? Dalla porta blu della casa del protagonista, che si trova esattamente a metà della strada principale, per la precisione al 280 di Westbourne Park Road. Nonostante sia stata dipinta di nero poco dopo l'uscita del film da un proprietario esasperato dalla folla, ancora oggi è meta di pellegrinaggio da parte dei tanti fan della pellicola. Notting Hill, insomma, è un film famoso (anche) per i suoi luoghi come lo scorcio in cui si trova la panchina amata dai due protagonisti: dopo il successo della storia d'amore tra William e Anna Scott, è stata venduta all'asta e acquistata da un innamorato australiano che l'ha regalata alla sua fidanzata. Quando poi la loro storia d'amore è finita, la panchina è stata donata alla città di Perth e posizionata all'interno del parco chiamato Queen Gardens.