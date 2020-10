Notting Hill: Julia Roberts non apprezzava i commenti crudeli di Hugh Grant sulla sua bocca

L'alchimia tra Julia Roberts e Hugh Grant in Notting Hill celerebbe in realtà feroci liti avvenute dietro le quinte, dovute ai commenti crudeli dell'attore inglese sulle dimensioni della bocca della Roberts.

Notting Hill: Hugh Grant con Julia Roberts in una scena del film

Notting Hill racconta la storia d'amore tra una diva di Hollwyood e un timido e impacciato libraio londinese. tra i due, nel film, scocca subito la scintilla dopo una visita a Londra della star. Nella realtà il rapporto tra Julia Roberts e Hugh Grant dietro le quinte non è partito col piede giusto.

La colpa sarebbe stata delle battute infelici di Hugh Grant sulle dimensioni della bocca di Julia Roberts. In un episodio di The Oprah Winfrey Show del 2004, l'attore inglese dichiarò (via Digital Spy):

"Ha una bocca enorme! Nel senso fisico del termine. Quando la baciavo sentivo un eco lontano." Quando Oprah Winfrey ha ribattuto: "Julia è una delle persone più gentili che abbia mai incontrato" Grant ha risposto "Non esagererei così tanto", memore forse delle liti sul set confermate anni dopo in un episodio di Watch What Happens Live, in cui la star ha ammesso: "Probabilmente ho fatto troppe battute sulle dimensioni della sua bocca. Adesso mi odierà."

Già nel 2005, però, Julia Roberts aveva perdonato l'irriverente collega tanto da dichiarare a Female First: "Sul set di Notting Hill mi sono divertita un sacco. Anche se Hugh è stato crudele nel commentare il mio aspetto è un grande talento, sarebbe divertente fare un altro film insieme. Adesso l'ho perdonato."