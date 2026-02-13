Notte prima degli esami: svelati il titolo ufficiale e la trama del nuovo film

Cambiano le generazioni e cambiano anche gli esami. E si "svecchia" perfino il franchise di Fausto Brizzi con l'arrivo di un nuovo capitolo, di cui sono stati svelati titolo e trama, Arriverà nei cinema il prossimo 19 marzo con 01 Distribution Notte prima degli esami 3.0, la nuova commedia generazionale che approda in sala vent'anni dopo l'originale con Nicolas Vaporidis.

Bacio appassionato tra Nicolas Vaporidis e Cristiana Capotondi in Notte prima degli esami

Le differenze col film originale di Fausto Brizzi

Fausto Brizzi ha fatto un passo indietro. Dopo aver diretto l'originale del 2006 e il sequel dell'anno successivo Notte prima degli esami - Oggi, stavolta figurerà solo in veste di sceneggiatore insieme al nuovo regista, Tommaso Renzoni. Anche Nicolas Vaporidis passerà idealmente il testimone al nuovo protagonista, il ventiseienne Tommaso Cassissa, comico, attore e youtuber italiano.

Come nel caso dell'originale, anche il nuovo film rappresenterà un confronto tra generazioni. A fianco del giovane cast, che comprende anche Adriano Moretti, Alice Lupparelli e Alice Maselli, troveremo Sabrina Ferilli nei panni di una severa professoressa e Gian Marco Tognazzi. Nel cast anche Ditonellapiaga, Aleandro Falciglia, Bea Barret, Christian Dei, Teresa Piergentili, Pascale Reynaud e si segnala partecipazione straordinaria di Antonello Venditti.

La trama di Notte prima degli esami 3.0

Alla vigilia della maturità, un gruppo di liceali romani si ritrova a vivere la sua ultima grande avventura insieme: mori segreti, tradimenti, amicizie messe alla prova e piani disperati per ingannare la prof più temuta della scuola, mentre si avvicina il giorno fatidico. Tra feste clandestine, motorini che sfrecciano nella notte e un viaggio improvvisato fino a Napoli, Giulio e i suoi amici dovranno affrontare il passaggio all'età adulta scoprendo che crescere significa anche sbagliare, perdonare e trovare il coraggio di dire finalmente la verità.

Il lancio del trailer a Genova il 17 febbraio

Il 17 febbraio, Palazzo Ducale a Genova ospiterà un evento speciale dedicato a notte prima degli esami che vedrà la partecipazione di Fausto Brizzi, Nicolas Vaporidis e Tommaso Cassissa, icona della Gen Z e protagonista del nuovo film. Alle ore 19:00 a Palazzo Ducale è previsto un talk aperto al pubblico alla presenza del regista e sceneggiatore Fausto Brizzi e dei protagonisti dei due film, Nicolas Vaporidis e Tommaso Cassissa.

La serata proseguirà alle 21 al Cinema Sivori con una proiezione speciale gratuita aperta al pubblico di Notte prima degli esami e un'anteprima del trailer ufficiale di Notte prima degli esami 3.0.