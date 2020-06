Notte prima degli esami: stasera su Rai3 tornano gli esami di maturità e gli anni '80

Notte prima degli esami è la commedia in onda stasera su Rai3, alle 21:20, diretta da Fausto Brizzi nel 2006, con protagonisti Nicolas Vaporidis, Cristiana Capotondi e Giorgio Faletti.

Siamo a giugno del 1989 e Luca Molinari, adolescente spensierato e poco amante dello studio, e la sua comitiva, sono alle prese con l'esame di maturità, quello che sembra essere un muro invalicabile prima di entrare nella vita adulta. Siamo all'ultimo giorno dell'ultimo anno di liceo scientifico e convinto di non rivederlo mai più, Luca si sfoga contro il suo tanto odiato professore di lettere, il professor Martinelli, soprannominato "la carogna", rovesciandogli addosso un' infinita quantità di accuse ed insulti. Per tutta risposta però, il professore gli comunica di aver sostituito un altro insegnante e che sarà quindi uno dei membri della commissione d'esame. Sembra tutto finito per Luca ma la vita ha sempre delle sorprese in serbo.