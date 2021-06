Notte prima degli esami: i consigli di Nicolas Vaporidis per affrontare al meglio la maturità

Nicolas Vaporidis, star di Notte prima degli esami, ha condiviso alcuni consigli pratici per gli studenti che devono affrontare la maturità ma anche per chi ha paura di parlare in pubblico.

Una bella immagine di Nicolas Vaporidis in una scena del film Notte prima degli esami - Oggi

In queste ore, milioni di studenti si apprestano a sostenere l'esame di maturità. Un momento che la maggior parte dei ragazzi e delle ragazze affrontano con timore e al quale si sono preparati trascorrendo settimane e mesi a studiare in compagnia dei propri amici e compagni di classe. Una fase di svolta che accomuna intere generazioni e che sul grande schermo è stato ben raccontato con Notte prima degli esami, il film di Fausto Brizzi che debuttava nelle sale quindici anni fa. Un'opera decisiva per le carriere di quelli che all'epoca erano attori alle prime armi, come Cristiana Capotondi e Nicolas Vaporidis. Proprio quest'ultimo è tornato a parlare del film, affrontando in particolare il tema della maturità, all'interno di un'intervista rilasciata a Il Messaggero.

L'attore romano di origine greca si è quindi rivolto agli studenti che devono ancora affrontare l'esame di maturità e, più in generale, a coloro che si ritrovano a fare i conti con la fobia di parlare in pubblico. "Non bisogna avere paura della paura. Tutti siamo nervosi quando dobbiamo parlare di fronte ad altre persone. La paura è necessaria, non dobbiamo respingerla. Ci aiuta a non sottovalutare i problemi. Quindi la prima regola è accoglierla", ha detto Vaporidis che all'attività di attore ha affiancato anche quella di insegnante di comunicazione. L'attore ha spiegato che, se la paura paralizza e non permette di parlare, è consigliabile effettuare alcuni esercizi di respirazione, come quelli che fanno gli attori a teatro per far rilassare il corpo. Non a caso, lui stesso consiglia ai genitori di iscrivere i propri figli a teatro e auspica di vedere inseriti corsi di teatro a scuola, per aiutare i ragazzi dal punto di vista etico ma anche da quello della performance in pubblico. "Per quanto riguarda i consigli pratici, meglio guardare dritti davanti a sé ma senza fissare troppo a lungo l'interlocutore, altrimenti trasmettiamo aggressività. Il trucco è quello di guardare in un punto in mezzo agli occhi dell'altra persona, così il nostro sguardo è meno sfidante", ha detto l'attore.

Nicolas Vaporidis esulta in scena del film Notte prima degli esami

E se queste sono le cose da fare, Nicolas Vaporidis ha condiviso anche una lista di cose che invece sarebbe meglio non fare. "Non dondolare mentre si parla, non toccarsi i capelli, la punta del naso, non muovere le mani. Non parlare precipitosamente, perché mangiandoci le parole trasmettiamo il messaggio di voler chiudere in fretta la discussione. Bisogna ricordare che le parole rappresentano appena il 7% della comunicazione".

E se l'esame o una riunione si svolge online? In questo caso, Nicolas Vaporidis consiglia di prepararsi con diversi giorni di anticipo, riprendendosi con il cellulare mentre si prova il proprio discorso. "Guardare i propri progressi, di volta in volta, è molto utile. La ripetizione aiuta, a livello psicologico e fisico. Anche i muscoli hanno una propria memoria e controllare il volto e le espressioni diventa ogni giorno più facile", ha concluso l'attore.