Notte prima degli esami, su Netflix in streaming da oggi!

Siamo arrivati a metà luglio e il catalogo di Netflix si fa sempre più ricco: ad arrivare in streaming oggi è Notte prima degli esami, la commedia italiana cult di Fausto Brizzi con Nicolas Vaporidis protagonista.

La trama di Notte prima degli esami è ambientata nel 1989 e vede protagonista Luca Molinari, uno studente simpatico e spensierato, ma non particolarmente brillante a scuola che l'ultimo giorno del liceo sfoga incautamente la sua rabbia contro il suo professore di lettere, Antonio Martinelli, soprannominato "la Carogna", convinto che non lo rivedrà mai più. I due invece si rivedranno eccome, perché Martinelli sostituirà un collega alla maturità, ma i giorni che precedono gli esami si riveleranno pieni di sorprese per Luca, che dà per scontato di non essere stato ammesso. Ulteriori sorprese arriveranno dall'incontro con una ragazza, Claudia, che Luca conosce ad una festa.

Una scena del film Notte prima degli esami con il cast del film

Il titolo del film richiama ovviamente quello dell'omonima canzone di Antonello Venditti, un brano del 1984 che ripercorre la frenetica e fascinosa vita notturna di una Roma in una lontana notte d'estate, tra sirene di ambulanze e polizia. Notte prima degli esami è stato candidato a ben 11 David di Donatello, portando a casa quello per il Miglior regista esordiente. Al boxoffice nostrano il film ha ottenuto un risultato sorprendente, andando a superare i 12 milioni e mezzo di incassi.

