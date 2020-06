Notte prima degli esami, Nicolas Vaporidis e Cristiana Capotondi: una storia burrascosa

Nicolas Vaporidis e Cristiana Capotondi si sono conosciuti sul set di Notte prima degli esami, i due si sono fidanzati durante le riprese e sono stati insieme per alcuni mesi per rivedersi poi, sempre nei ruoli degli innamorati, in Come tu mi vuoi.

Una immagine del film Notte prima degli esami

I due attori sono stati insieme tra il 2006 e il 2007 e, nonostante la loro relazione sia durata pochi mesi, sono stati una delle coppie più celebri del mondo del cinema italiano recente, in parte anche grazie al successo ottenuto da Notte prima degli esami.

Una scena del film Notte prima degli esami con Vaporidis

In un'intervista rilasciata anni dopo la fine della loro relazione Vaporidis ha raccontato di aver vissuto grandi momenti di passione con la collega: "Con Cristiana ci siamo scannati. Ci tiravamo i piatti, ci siamo mandati a quel paese. Ma è stato un grande amore."

La pellicola, primo film di Fausto Brizzi, vincitore del premio come "miglior regista esordiente" ai David di Donatello 2006, è stata apprezzata dalla critica oltre ad aver raggiunto anche un grande successo commerciale. Il film ha incassato più di dodici milioni di euro ed ha vinto oltre 40 premi in festival italiani e stranieri oltre ad aver ottenuto 10 candidature ai David di Donatello.

Una sequenza del film Notte prima degli esami

Dal film sono state tratte svariate opere televisive e cinematografiche: nel 2008, ad esempio, è uscito in Francia il remake "Nos 18 ans", diretto da Frederic Berthe, con Michel Blanc nel ruolo del professor Martinaux. Nel 2011 invece Rai Fiction ha prodotto una miniserie dal titolo Notte prima degli esami '82 ambientata nel periodo in cui la nostra nazionale vinse i Mondiali di calcio.