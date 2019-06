Notte prima degli esami, il film stasera in TV perfetto per la Maturità 2019

Notte prima degli esami: il film stasera in TV su TV8 alle 21.15 è perfetto per chi fa la Maturità 2019, magari da vedere con i compagni di classe e gli amici.

La trama di Notte prima degli esami è ambientata nel 1989 e vede protagonista Luca Molinari, uno studente simpatico e spensierato, ma non particolarmente brillante a scuola che l'ultimo giorno del liceo sfoga incautamente la sua rabbia contro il suo professore di lettere, Antonio Martinelli, soprannominato "la Carogna", convinto che non lo rivedrà mai più. I due invece si rivedranno eccome, perché Martinelli sostituirà un collega alla maturità, ma i giorni che precedono gli esami si riveleranno pieni di sorprese per Luca, che dà per scontato di non essere stato ammesso. Ulteriori sorprese arriveranno dall'incontro con una ragazza, Claudia, che Luca conosce ad una festa. Fanno parte del cast della commedia di Fausto Brizzi, che è uno dei film sull'adolescenza più spensierati e leggeri, Nicolas Vaporidis, Giorgio Faletti nel ruolo del professor Martinelli e un'incantevole Cristiana Capotondi.

Una scena del film Notte prima degli esami con il cast del film

Il titolo del film richiama ovviamente quello dell'omonima canzone di Antonello Venditti, un brano del 1984 che ripercorre la frenetica e fascinosa vita notturna di una Roma in una lontana notte d'estate, tra sirene di ambulanze e polizia. Una notte insonne o di lavoro per qualcuno - genitori che si alzano per accudire i loro bambini, giovani attori che si svegliano per andare a fare dei provini a Cinecittà - ma si concentra soprattutto sulle "storie" di quattro amici artisti, che dopo aver suonato in un locale stanno andando via e chiacchierano del più e del meno. Gli artisti in questione, poi si scoprirà in seguito, sono lo stesso Venditti, Giorgio Lo Cascio, Francesco De Gregori ed Ernesto Bassignano, che all'epoca si esibivano al Folkstudio a Trastevere. Ma soprattutto, Notte prima degli esami racconta dell'incontro tra due ragazzi, che proprio la notte prima degli esami di maturità, fanno l'amore con trepidazione ed emozione. La ragazza a cui si rivolge il cantautore si chiama Claudia, proprio come la protagonista del film di Brizzi: "Claudia non tremare, non ti posso far male, se l'amore è amore"