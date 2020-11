Not Bloody Likely: Pierce Brosnan ed Helena Bonham Carter nella romcom ispirata a Pigmalione

Pierce Brosnan ed Helena Bonham Carter innamorati sul set di Pigmalione, il dietro le quinte del celebre spettacolo di George Bernard Shaw sarà raccontato nella romcom Not Bloody Likely.

Pierce Brosnan ed Helena Bonham Carter saranno protagonisti della romcom Not Bloody Likely, ispirata alla vera storia che spinse George Bernard Show a scrivere il suo capolavoro Pigmalione.

Lo straordinario viaggio di T.S. Spivet: Helena Bonham Carter in una scena del film

Not Bloody Likely, scritto e diretto da Joel Hopkins, esplorerà la vera storia dietro la produzione del West End del 2014 di George Bernard Shaw, Pigmalione, riletta in chiave musical in My Fair Lady. Le riprese prenderanno il via in Inghilterra nella primavera del 2021.

Secondo le prime anticipazioni, Pierce Brosnan si calerà nei panni del drammaturgo George Bernard Shaw, mentre Helena Bonham Carter sarà la stimata attrice Mrs. Pat Campbell, che interpreta Eliza Doolittle, la protagonista dello spettacolo teatrale.

Pigmalione racconta la storia di Eliza Doolittle, vivace fioraia che parla troppo, ma finirà per essere trasformata in una vera lady. Il film si concentrerà sui retroscena della rappresentazione e sulla relazione sentimentale trea Shaw e l'attrice Pat Cambell che durò anni. Pigmalione debuttò a Londra nell'aprile 1914 al His Majesty's Theatre e andò avanti per 118 performance.

