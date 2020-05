Helena Bonham Carter su Harvey Weinstein: "Bullo sociopatico, ha cercato di farmi un massaggio"

Helena Bonham Carter ha rivelato i tentativi di molestie subiti da Harvey Weinstein che definisce "bullo e sociopatico", ricordando come l'attore abbia provato a farle un massaggio al collo, costringendola a fuggire.

Helena Bonham Carter, ospite del podcast di Louis Theroux, Grounded, ha ricordato alcuni spiacevoli episodi vissuti con Harvey Weinstein raccontando che il produttore le avrebbe messo le mani addosso con la scusa di un massaggio al collo:

"Non sapevo che lui molestasse le donne e le perseguitasse, di certo non sapevo che aveva violentato delle attrici. Ma sapevo che ci provava con alcune di loro, ci ha provato con me, ma io ho detto di no ed finita lì. Era anche un bullo, molestava le persone, era un sociopatico. L'ho visto trattare le persone talmente male che la cosa mi ha disturbato".

Helena Bonham Carter decsrive l'incidente che l'ha costretta a fuggire per evitare le molestie di Weinstein: "Mi ha messo una mano addosso, voleva farmi un massaggio al collo, ma quando ho capito la situazione ho detto di no e mi sono allontanata. Non ne avevo parlato prima perché credo che su di lui sia stato già detto molto".

In una precente intervista al Guardiani del 2018, Helena Bonham Carter aveva descritto un altro incidente con Weinstein occorso sul set di Lo straordinario viaggio di T.S. Spivet, diretto da Jean-Pierre Jeunet.

"Harvey voleva che convincessi Jeunet cambiasse il film. C'è una scena di autostop e Harvey pensava che quando il piccolo protagonista sale su un furgone, tutti avrebbero pensato all'autista come a un molestatore di bambini. Io gli ho detto che credevo che sbagliasse e che non avrei convinto Jean-Pierre Jeunet - che conoscvo meglio di lui - a cambiare la scena."

Weinstein però si è infuriato e ha risposto: "Devi dire quello stronzo arrogante che non conosce il mercato americano come me". Helena è riusciyta però a tenergli testa, come spiega lei stessa, "perché avevo già una carriera. Non avevo bisogno di lui per trovare lavoro".