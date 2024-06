Nosferatu: il trailer del film di Robert Eggers in uscita questa settimana?

La raccapricciante descrizione del trailer di Nosferatu trapelata al CinemaCon di Las Vegas mesi fa ha alimentato ulteriormente l'hype perla versione del classico dell'orrore targata Robert Eggers, stimolando la fantasia dei fan in attesa dell'uscita del promo. Attesa che - a quanto pare - sta per finire. Un trailer è stato classificato ed è pronto per essere distribuito, molto probabilmente questa settimana come anticipa World of Reel.

Il nuovo Nosferatu, la cui uscita è prevista intorno al 25 dicembre, potrebbe saltare i festival autunnali, ma è comunque uno dei film più attesi dell'autunno. Considerando la potenza visiva dei precedenti lavori di Eggers, le aspettative per il progetto sono alle stelle.



Un film dall'aspetto strabiliante

L'aspetto del film sembra intrigante quasi quanto la storia raccontata. Nosferatu è stato girato a colori con l'aiuto del direttore della fotografia Jarin Blaschke, con un look che ricorda il romanticismo del XIX secolo. In effetti, è stato progettato un filtro completamente nuovo proprio per questo film, che pare abbia un aspect ratio di 4/3. La descrizione del trailer di Nosferatu mostrato al CinemaCon ha anticipato la presenza di scene raccapriccianti, Nosferatu: colli sanguinanti e ratti in fuga per un film che si profila ad alto tasso di gore.

Il regista Robert Eggers ha utilizzato una combinazione di lenti e filtri per ottenere l'effetto che desiderava, di fatto ha chiesto a un'azienda produttrice di vetro di aiutarlo a realizzare l'insolito filtro. L'obiettivo era che il film sembrasse girato in bianco e nero, consentendo tuttavia ad alcuni colori, in particolare il blu, di penetrare nell'inquadratura.



Nosferatu: cosa sappiamo del nuovo film di Robert Eggers

L'ossessione gotica di Rober Eggers

Il cast del nuovo Nosferatu comprende Lily-Rose Depp, Bill Skarsgard, Willem Dafoe, Nicholas Hoult e Aaron Taylor-Johnson.

La sinossi ufficiale della versione di Eggers recita: Nosferatu di Robert Eggers è una storia gotica sull'ossessione tra una giovane donna tormentata nella Germania del XIX secolo e l'antico vampiro della Transilvania che la perseguita, portando con sé un orrore indicibile. Attendiamo con ansia l'arrivo del trailer per avere un assaggio del look unico e delle atmosfere terrificanti preannunciate dalle anticipazioni.