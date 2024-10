Nosferatu: il remake di Robert Eggers ispira un profumo che evoca "il gelo di un'apparizione"

L'influenza del nuovo remake non si limita solo al mondo del cinema ma ha "contaminato" anche quello dei profumi e delle essenze

Finalmente è stato trovato il modo di avere lo stesso odoro del Conte Dracula. Questo grazie a un nuovo profumo ispirato al prossimo film di Robert Eggers Nosferatu, un remake del racconto gotico sul terrificante vampiro che perseguita una giovane donna.

Il fondatore di Heretic Parfum, Douglas Little, ha ideato un profumo personalizzato, chiamato anch'esso Nosferatu, attraverso un processo scientifico che ha coinvolto la visione del film, la ricerca storica e la "comprensione del periodo", secondo quanto afferma il comunicato stampa.

Il risultato è una risposta all'annosa questione che da tempo tormenta gli storici: che odore ha un vampiro? Il remake di Eggers che verrà distribuito a Natale nelle sale statunitensi e prossimamente in quelle italiane.

L'odore di un vampiro

Descritta come "fredda, pallida e pellucida" ed evocante "il brivido inquieto di incontrare un'apparizione", la fragranza mira a evocare l'aroma degli spazi oscuri, forse maleodoranti, abitati dal Conte Orlok stesso. Denominato "Eau de macabre", il profumo cattura l'odore dell'essere eterno con "note di lillà e semi di ambretta che cadono in un accordo di cuore di violetta, radice di giaggiolo e petrichor. Il misterioso fondo secco è intessuto di ambra vegana ed essenza di Oud". Ovviamente, l'aglio era assolutamente bandito dalla lista degli ingredienti.

Nosferatu, Bill Skarsgard: "Il Conte Orlok è disgustoso e sexy al tempo stesso"

Il profumo Nosferatu è inciso con il sigillo del Conte Orlok e sarà venduto al prezzo di 125 dollari per un flacone da 30 ml. Attualmente non è chiaro se le sale cinematografiche diffonderanno o meno il profumo personalizzato durante le proiezioni, come accaduto con con il profumo di torta al mirtilli alle proiezioni del thriller horror Heretic con Hugh Grant protagonista.

Nosferatu è interpretato da Bill Skarsgård, Nicholas Hoult, Lily-Rose Depp, Aaron Taylor-Johnson, Emma Corrin, Ralph Ineson, Simon McBurney e Willem Dafoe. I precedenti film di Eggers includono The Witch, The Northman e The Lighthouse, ma nessuno di loro aveva ancora ispirato un profumo caratteristico e personalizzato.