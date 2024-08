Nosferatu: una nuova immagine della Ellen Sutter di Lily-Rose Depp contiene un potenziale spoiler

Si dice che un nuovo trailer di Nosferatu di Robert Eggers potrebbe essere dietro l'angolo e, nel frattempo, abbiamo una nuova e sorprendente fotogramma del film.

L'immagine mostra la tormentata Ellen con il sangue che le esce dagli occhi e dalla bocca. A meno che non si tratti di uno spoiler piuttosto significativo (a seconda della direzione che prenderà la storia, potrebbe diventare lei stessa un vampiro), diremmo che si tratta di una sequenza di sogno o di una visione.

Il primo trailer ha tenuto perlopiù nascosto il Conte Orlok di Bill Skarsgård, a parte un rapidissimo scorcio del vampiro che affonda le zanne nel collo di una sfortunata vittima e un altro mentre si gira lentamente verso la telecamera. Il prossimo sguardo al film svelerà completamente il mostro? Diremmo che lo terranno nascosto il più a lungo possibile.

È stato molto difficile distinguere il design della creatura nelle inquadrature che abbiamo visto, ma Orlok è apparso almeno un po' diverso dalle precedenti rappresentazioni del personaggio.

L'incredibile trasformazione di Skarsgård

Durante una recente intervista, Eggers ha osservato che Skarsgård si è completamente perso nel ruolo, ed era ancora più "irriconoscibile" nei panni del vampiro di quanto non lo fosse sotto le protesi che gli hanno permesso di dare vita a Pennywise nei film di It.

"Ci sono cose che sono simili a Schreck, ma sentivo che dovevamo fare qualcos'altro", ha detto il regista di The Northman. "Fondamentalmente mi sono chiesto: 'Che aspetto avrebbe un nobile transilvano morto per davvero?' Bill ha perso un'enorme quantità di peso".

"È talmente trasformato in ogni aspetto che non so se la gente gliene darà atto", ha proseguito il regista. "Potete riconoscere Bill nel ruolo di Pennywise nel trucco di It, qui invece non si percepisce nessun Bill. Ha lavorato con un allenatore d'opera per abbassare la sua voce di un'ottava. Credo che la gente penserà che l'abbiamo trattato digitalmente, ma questa è la sua performance".

La sinossi ufficiale della versione di Eggers recita: Nosferatu di Robert Eggers è una storia gotica sull'ossessione tra una giovane donna tormentata nella Germania del XIX secolo e l'antico vampiro della Transilvania che la perseguita, portando con sé un orrore indicibile.

Il cast del nuovo Nosferatu, in uscita a dicembre, comprende Lily-Rose Depp, Bill Skarsgard, Willem Dafoe, Nicholas Hoult e Aaron Taylor-Johnson.