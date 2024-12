Nosferatu, Lily-Rose Depp era preoccupata per il suo 'imbarazzante' accento inglese

Lily-Rose Depp si è preparata con grande dedizione al ruolo da protagonista in Nosferatu, il nuovo film diretto da Robert Eggers. L'attrice franco-americana desiderava ardentemente lavorare con il regista di The Lighthouse.

Il desiderio era così forte da avventurarsi al provino nonostante la richiesta fosse quella di padroneggiare l'accento inglese. Un dettaglio non così insignificante che spaventava non poco l'attrice.

Paura per l'accento

"Scherzavo sempre dicendo che l'accento inglese era l'unico che non riuscivo a fare" ha spiegato Depp in un'intervista a Natalie Portman "Suonava sempre un po' cockney [di solito utilizzato nella parte orientale di Londra]. Quando ho ricevuto la convocazione del provino nella mia casella di posta e ho visto che richiedeva un accento inglese ho pensato che stavo per mettermi in super imbarazzo con Robert Eggers".

Il suo obiettivo principale era migliorare il suo accento inglese:"Ho lavorato con un meraviglioso coach di dizione, William Conacher, che è stato incredibilmente utile. Penso che gli accenti siano come le parrucche. Se non sono fatti bene, semplicemente non funzionano".

Il ritorno del Conte Orlok

Nella nuova versione di Robert Eggers di Nosferatu, Lily-Rose Depp interpreta una giovane donna tormentata e perseguitata dall'antico vampiro Conte Orlok, interpretato da Bill Skarsgård.

Nel cast del lungometraggio di Eggers anche Nicholas Hoult, Aaron Taylor-Johnson e Willem Dafoe, che ha presentato la proiezione in anteprima del film qualche giorno fa a Roma, città nella quale l'attore abita per un periodo dell'anno. Il film uscirà negli Stati Uniti a Natale mentre in Italia e nel Regno Unito sarà nelle sale cinematografiche a Capodanno.