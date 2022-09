Nosferatu: Bill Skarsgard e Lily-Rose Depp star del film di Robert Eggers

Bill Skarsgard e Lily-Rose Depp saranno i protagonisti di Nosferatu, il nuovo film che sarà diretto da Robert Eggers.

Il progetto sarà prodotto da Focus Features e nel team della produzione c'è anche il regista Chris Columbus in collaborazione con Eleanor Columbus, Jeff Robinov e John Graham.

La nuova versione di Nosferatu, scritta e diretta da Robert Eggers, viene descritta come un "racconto gotico" all'insegna dell'ossessione tra una giovane donna tormentata, la parte affidata a Lily-Rose Depp, e un antico vampiro della Transilvania, il ruolo di Bill Skarsgård, che la tormenta portando con sé un orrore inenarrabile. La storia sarà ambientata nella Germania del diciannovesimo secolo.

Eggers è al lavoro su Nosferatu ormai da anni e inizialmente il progetto doveva avere come star Anya Taylor-Joy e Harry Styles. Il progetto era stato però messo in pausa a causa di problemi con il budget, portando il filmmaker alla decisione di realizzare prima The Northman.

Il filmmaker aveva dichiarato: "Spero la produzione possa realizzarsi. Ho trascorso tantissimo tempo a documentarmi e a cercare le giuste ambientazioni. Sarebbe una vergogna se non lo realizzassimo. Il fatto che sia stato bloccato già due volte mi sembra del tutto scioccante".