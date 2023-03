Nosferatu: Aaron Taylor-Johnson farà parte del cast del film di Robert Eggers

Aaron Taylor-Johnson è entrato a far parte del cast del film Nosferatu, il nuovo progetto di Robert Eggers.

Focus Features ha condiviso un aggiornamento sulla lista degli interpreti scelti dal regista per il suo ritorno dietro la macchina da presa, le cui riprese sono attualmente in corso a Praga.

I produttori hanno svelato che tra gli interpreti di Nosferatu ci saranno nuovi arrivi: oltre ad Aaron Taylor-Johnson sul set arriveranno anche Simon McBruney e Ralph Ineson. In precedenza era stata confermata la presenza di Lily-Rose Depp, Bill Skarsgard, Nicholas Hoult, Willem Dafoe ed Emma Corrin.

Robert Eggers sarà sceneggiatore e regista del film che verrà prodotto anche da Jeff Robinov, John Graham, Chris Columbus ed Eleanor Columbus.

Nella nuova versione del racconto di Nosferatu, ambientata nella Germania del diciannovesimo secolo, si mostrerà l'ossessione che lega il famoso vampiro (Skarsard) a una giovane tormentata (Depp).

Taylor-Johnson sarà prossimamente protagonista di Kraven the Hunter e ha completato le riprese di The Fall Guy.