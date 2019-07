NOS4A2: la serie horror con Zachary Quinto rinnovata per la seconda stagione

Arriva il rinnovo per NOS4A2, serie horror con Zachary Quinto prodotta da AMC e distribuita in Italia da Amazon Prime Video.

La serie horror NOS4A2, interpretata da Zachary Quinto, avrà una seconda stagione. AMC ha optato per il rinnovo dello show ispirato al romanzo di Joe Hill dopo il successo riscosso. I nuovi episodi entreranno in lavorazione in autunno e usciranno la prossima primavera.

NOS4A2: Zachary Quinto in un'immagine della serie

In Italia NOS4A2 è stata distribuita in esclusiva da Amazon Prime Video. Lo show, ispirato al libro di Joe Hill** _NOS4A2 - Ritorno a Christmasland, vede protagonista Victoria McQueen (Ashleigh Cummings), una donna che ha la stupefacente capacità di trovare le cose: un braccialetto smarrito, una foto persa, risposte a interrogativi che non hanno soluzione. Quando passa con la sua bicicletta sul vecchio e traballante ponte coperto nei boschi dietro casa sua, riemerge sempre nel posto in cui deve andare. Victoria tiene segreta questa sua insolita abilità perché sa che nessuno le crederebbe e perché questo potere le sta distruggendo la mente. Anche Charles Talent Manx ha una dote tutta sua. Gli piace portare in giro i bambini sulla sua Rolls-Royce del 1938... Quando Manx rapisce il figlio di Victoria, la donna si immergerà nel mondo da incubo che giace sotto la superficie dell'America odierna in un disperato tentativo di riunirsi al piccolo.

NOS4A2, Zachary Quinto: "Mi affascina la psicologia dei miei cattivi"

Un irriconoscibile Zachary Quinto interpreta il mostruoso Charlie Manx, creatura ripugnante che periodicamente ringiovanisce nutrendoli della forza vitale dei ragazzini che trasporta in un universo fantastico chiamato Christmasland. Le tendenze vampiresche del personaggio di Zachary Quinto non sono casuali. NOS4A2 si riferisce a Nosferatu di F.W. Murnau - omaggiato sulla targa dell'auto di Charlie Manx, una Rolls-Royce Wraith del 1938. "L'auto ha una relazione molto speciale con Charlie Manx. Li descriverei come partner nei crimini" ha spiegato lo showrunner Jami O'Brien. "I would describe them as partners in crime."

La prima stagione di NOS4A2, composta da 10 episodi, è disponibile su Amazon Prime Video il 7 giugno. Qui potete leggere la nostra recensione di NOS4A2.