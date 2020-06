Comic-Con 2020: AMC annuncia i panel di The Walking Dead e NOS4A2

AMC ha annunciato i panel in programma al Comic-Con 2020 dedicati al franchise di The Walking Dead e NOS4A2.

Il Comic-Con 2020 si svolgerà in questa edizione in modo virtuale e AMC ha annunciato quali panel saranno in programma, tra cui gli appuntamenti dedicati al franchise di The Walking Dead.

L'emittente avrà più di un appuntamento per i fan in programma durante l'evento che si svolgerà dal 23 al 26 luglio.

The Walking Dead proporrà un panel durante il Comic-Con@Home per parlare dell'episodio finale della decima stagione che si intitola A Certain Doom e andrà in onda prossimamente.

L'evento sarà moderato da Chris Hardwick, conduttore di The Talking Dead, e potrà contare sulla presenza di Scott M. Gimple, della showrunner e produttrice Angela Kang, del produttore esecutivo Greg Nicotero che ha diretto la puntata, e dei membri del cast Norman Reedus, Melissa McBride, Jeffrey Dean Morgan, Lauren Cohan, Josh McDermitt, Ross Marquand e Paola Lazaro.

L'appuntamennto dedicato a Fear the Walking Dead sarà moderato da Hardwick e i partecipanti saranno Gimple, gli showrunner Andrew Chambliss e Ian Goldberg, e i membri del cast Lennie James, Alycia Debnam-Carey, Colman Domingo, Danay Garcia, Karen David, Jenna Elfman e Rubén Blades.

Il panel si concentrerà sulla sesta stagione in cui i protagonisti sono stati divisi da Virginia (Colby Minifie) e sai suoi Pioneri.

The Walking Dead: World Beyond debutterà al Comic-Con con un panel alla presenza di Gimple, lo showrunner Matt Negrete e i membri del cast Aliyah Royale, Alexa Mansour, Hal Cumpston, Nicholas Cantu, Nico Tortorella, Julia Ormond e Joe Holt. La nuova serie racconta la storia delle prima generazione cresciuta nel mondo post-apocalittico seguendo due sorelle e due amici che lasciano il loro posto sicuro per compiere una missione affrontare pericoli di ogni genere e gli zombie.

Al Comic-Con@Home ci sarà spazio anche per un panel dedicato a NOS4A2, serie arrivata alla seconda stagione. Il panel potrà contare sulla presenza della showrunner e produttrice Jami O'Brien, del produttore esecutivo Joe Hill e del protagonista Zachary Quinto.

La seconda stagione sarà ambientata otto anni dopo gli eventi dei precedenti episodi. Charlie Max ora è alla ricerca di vendetta e vuole colpire Vic impossessandosi dell'anima di suo figlio Wayne, che ha solo otto anni.