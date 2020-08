NOS4A2: cancellata la serie tratta dal romanzo di Joe Hill dopo due stagioni

NOS4A2 è stata cancellata dopo due stagioni da AMC, come ha rivelato la showrunner e produttrice Jami O'Brien annunciando ai fan che non verrà realizzata una terza stagione.

Su Twitter ha infatti scritto: "Amici, ho sentito AMC una settimana fa. Non realizzeremo una terza stagione. Mi dispiace, ma sono grata di aver almeno concluso l'adattamento della storia dell'incredibile romanzo di Joe Hill".

I messaggi in cui si parla della cancellazione di NOS4A2 proseguono dicendo: "Congratulazioni a ogni singolo membro del nostro team fenomenale che ha lavorato per dare vita a due stagioni di televisione strana e meravigliosa. Mi mancherà vedervi tornare tutti a Little Rhody, ma sono incredibilmente orgogliosa di ciò che abbiamo fatto insieme".

Jami O'Brien ha continuato dichiarando: "Grazie a Joe Hill per tutta la tua generosità, immaginazione e sostegno, e per esserti fidato di noi affidandoci Vic e Charlie, Maggie, Bing, Linda, Chris, Lou, Tabitha, Wayne, Millie e tutti i tuoi personaggi pieni di difetti, complicati e meravigliosi. E grazie, dal profondo del mio cuore, a tutte le persone che si sono sintonizzate, specialmente quelle che hanno twittato con noi ogni settimana, avete reso molto divertenti le serate domenicali. Spero di poterlo fare ancora con voi in futuro".

CONGRATULATIONS to every single member of our phenomenal team on two seasons of weird and wonderful TV. I will miss seeing everyone back in Little Rhody this year, but I’m awfully proud of all we’ve done together... 2/4 — Jami O'Brien (@jami_obrien) August 31, 2020

And THANK YOU from the bottom of my heart to everyone who tuned in — especially to those who tweeted along with us each week — you made Sunday nights a lot of fun. Hope to do it again with you all somewhere down the road... xoxoxo 4/4 — Jami O'Brien (@jami_obrien) August 31, 2020

In Italia NOS4A2 è stata distribuita in esclusiva da Amazon Prime Video. Lo show, ispirato al libro di Joe Hill NOS4A2 - Ritorno a Christmasland, vede protagonista Victoria McQueen (Ashleigh Cummings), una donna che ha la stupefacente capacità di trovare le cose: un braccialetto smarrito, una foto persa, risposte a interrogativi che non hanno soluzione. Quando passa con la sua bicicletta sul vecchio e traballante ponte coperto nei boschi dietro casa sua, riemerge sempre nel posto in cui deve andare. Victoria tiene segreta questa sua insolita abilità perché sa che nessuno le crederebbe e perché questo potere le sta distruggendo la mente. Anche Charles Talent Manx ha una dote tutta sua. Gli piace portare in giro i bambini sulla sua Rolls-Royce del 1938... Quando Manx rapisce il figlio di Victoria, la donna si immergerà nel mondo da incubo che giace sotto la superficie dell'America odierna in un disperato tentativo di riunirsi al piccolo.

Un irriconoscibile Zachary Quinto interpreta il mostruoso Charlie Manx, creatura ripugnante che periodicamente ringiovanisce nutrendoli della forza vitale dei ragazzini che trasporta in un universo fantastico chiamato Christmasland.