Norman Reedus e AMC Studios realizzeranno il reboot tv di Faster Pussycat, Kill! Kill!

Norman Reedus pensa in grande. La star di The Walking Dead collaborerà con AMC Studios per realizzare una serie tv reboot del cult di Russ Meyer Faster Pussycat, Kill! Kill!.

Haji, Lori Williams e Tura Satana in FASTER, PUSSYCAT! KILL! KILL!

Norman Reedus produrrà la serie con la sua compagnia, bigbaldhead, insieme a AMC Studios. il progetto ha il pieno supporto degli eredi di Russ Meyer, come specifica Deadline.

Faster, Pussycat! Kill! Kill!, del 1965, racconta la storia di tre prorompenti go-go dancer che se ne vanno in giro per il deserto a bordo di potenti auto. L'intento di Reedus è quello di omaggiare l'originale realizzando un prodotto incentrato su personaggi femminili forti.

"Ho guardato i film di Russ Meyer da quando ero bambino, indossando la mia t-shirt di Faster Pussycat, Kill Kill! a scuola ", ha dichiarato Norman Reedus a Deadline. "Si può dire con certezza che sono oltremodo ispirato dallo stile cinematografico di Russ e sono al settimo cielo per l'opportunità di reimmaginare questa storia per il mondo moderno".

Norman Reedus sarà produttore esecutivo della serie Faster Pussycat, Kill! Kill!. Nel frattempo l'attore si prepara a una transizione interna a The Walking Dead visto che lui e Melissa McBride, nel 2023, saranno protagonisti di uno spinoff.