Normal People, il team creativo realizzerà una nuova serie Hulu ispirata a Sally Rooney

Dopo Normal People, il team creativo della serie Hulu realizzerà un nuovo adattamento tratto da un romanzo di Sally Rooney. Stavolta si tratta di Parlarne tra amici, anch'esso sviluppato come serie Hulu.

Il regista Lenny Abrahamson e la sceneggiatrice Alice Birch si occuperanno di portare sul piccolo schermo Conversations with Friends, che consisterà di 12 episodi da mezz'ora ciascuno, proprio come Normal People. La serie drammatica sarà prodotta da Elephant Pictures in associazione con BBC Three.

Parlarne tra amici, primo romanzo di Sally Rooney, racconta la strana amicizia con risvolti sessuali che si sviluppa tra due studentesse del college di Dublino, Frances e Bobbi, e una più matura coppia di sposi. Il tutto darà vita a un complicato gioco di triangoli sentimentali che sconvolgeranno le loro esistenze.

Il casting dello show non ha ancora preso il via ma, come nel caso di Normal People, la serie ha già un ordine per la prima stagione. Nell'attesa, a luglio il pubblico italiano potrà vedere Normal People su Starzplay.