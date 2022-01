Sally Rooney, la data di uscita del nuovo libro dell'autrice di Persone normali è ufficiale

Einaudi Editore ha ufficializzata la data di uscita del nuovo libro di Sally Rooney, autrice di Persone normali, romanzo da cui è stata tratta l'omonima serie diretta da Lenny Abrahamson. Il libro, il cui titolo è Dove sei, mondo bello sarà disponibile in libreria a partire dall'8 marzo 2022.

Dove sei, mondo bello sarà distribuito in libreria da Einaudi Editore il prossimo 8 marzo e rappresenta il ritorno alla scrittura di Sally Rooney, autrice di Parlarne tra amici e Persone normali, romanzo da cui è stata tratta l'acclamata serie diretta da Lenny Abrahamson.

Definita da The Guardian "la Salinger della generazione di Snapchat", Sally Rooney ha dichiarato a proposito di Dove sei, mondo bello: "Forse siamo solo nati per amare e preoccuparci delle persone che conosciamo. In effetti è la ragione vera per la quale faccio il tifo per la nostra sopravvivenza: perché siamo così pazzi gli uni per gli altri". Il nuovo romanzo della scrittrice irlandese, in effetti, parla di amore e dello strano intreccio tra un'autrice di successo che sceglie di ritirarsi in campagna, un ragazzo che lavora in un magazzino simile ad Amazon e la redattrice di una rivista letteraria.

Chiunque abbia amato l'ultimo lavoro di Lenny Abrahamson (di cui abbiamo parlato nella nostra recensione di Normal People) deve sapere che BBC ha diffuso le prime immagini di Conversations with Friends, retelling della storia raccontata nel romanzo del 2017 firmato da Sally Rooney con protagonisti Joe Alwyn, Alison Oliver, Sasha Lane e Jemima Kirke.