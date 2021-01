Nonno questa volta è guerra!: la commedia con Robert De Niro e Uma Thurman stasera su Sky in prima assoluta

Arriva stasera su Sky, e in streaming su NOW TV, Nonno questa volta è guerra!, divertente commedia con Robert De Niro, Uma Thurman e Christopher Walken.

Stasera su Sky e NOW TV, in prima assoluta, arriva Nonno questa volta è guerra!, una commedia per tutta la famiglia, diretta da Tom Hill, con un cast stellare che vede Uma Thurman e Christopher Walken accanto a Robert De Niro.

Tratto dall'omonimo romanzo per ragazzi di Robert Kimmel Smith, il film descrive la guerra all'ultimo scherzo tra nonno e nipote per la conquista della stanza dove i due si ritrovano, loro malgrado, a convivere.

Nonno Ed (Robert De Niro) e suo nipote dodicenne Peter (Oakes Fegley) hanno infatti un rapporto molto stretto. Quando però il nonno è costretto a trasferirsi nella casa dove vive Peter con sua madre Sally (Uma Thurman), suo padre Arthur e le due sorelle Mia e Jenny, le cose si complicano.

Nonno questa volta è guerra!: Robert De Niro in una scena del film

Come se non fosse già sufficiente la sua terribile invadenza, il nonno si è appropriato della camera di Peter, costringendo il ragazzo a vivere nel solaio. Per controbattere e riprendersi quanto gli appartiene, Peter architetta un piano che prevede di combinare un dispetto dietro l'altro per costringere nonno Ed a fare i bagagli e tornare nella sua vera casa. Ma il nonno non è incline ad accettare le azioni intimidatorie che il nipote ha pensato contro di lui. Risponde con spirito guerrigliero a ogni malefatta di Peter: quella ingaggiata tra i due è una battaglia senza esclusione di colpi, tra scherzi, dispetti, marachelle e punizioni. Una lotta senza quartiere per la conquista dell'agognata cameretta.

Dove vederlo

Nonno questa volta è guerra! va in onda stasera, lunedì 25 gennaio 2021, alle 21:15 su Sky Cinema Uno e alle 21:45 su Sky Cinema Family.

Il film è inoltre disponibile anche on demand su Sky e in streaming su NOW TV.