Il nonno di Greta Ferro non vedrà mai le scene di sesso con Can Yaman ne Il Turco, per il suo bene

Accanto a Can Yaman nella fiction in costume di Canale 5 Il turco, l'attrice ha svelato la vita sul set tra corsetti, fango e scene d'amore (con qualche imbarazzo).

Si chiama Gloria, vive nel Medioevo e ha lo sguardo fiero di chi non ha paura di niente. Greta Ferro interpreta la protagonista femminile de Il turco, la miniserie kolossal con Can Yaman, in onda su Canale 5 l'8 e il 15 aprile. E già solo dalla trama - e dalla prima puntata - si capisce che ne vedremo delle belle: lei lo salva, lui si innamora, il paese mormora.

Tra corsetti stretti, fango e gelo: la vita sul set di Greta Ferro

Greta Ferro e Can Yaman

Girare una serie in costume non è mai una passeggiata, ma per Greta Ferro è stata un'esperienza da ricordare, anche se un po' estrema. Il set de Il Turco era immerso in un paesaggio gelido tra boschi fangosi e temperature da brividi.

"Abbiamo girato a Budapest in inverno e lì le temperature sono molto basse. Giravamo in media 12 ore al giorno, spesso nel fango e nei boschi", racconta Greta a Tv Sorrisi e Canzoni. Un contesto quasi da survival game, sembra, dove anche vestirsi diventava una sfida. "Per quanto indossassi un abbigliamento tecnico e calzamaglie sotto le gonne, non potevo certo coprirmi con un piumino!".

Il corsetto, in particolare, è stato un compagno di scena impegnativo ma utile. All'inizio ci voleva un'ora e mezza per vestirsi, svela l'attrice, che aggiunge: "Dopo qualche mese, però, in dieci minuti ero pronta".

Il turco: scene bollenti con Can Yaman e un nonno da proteggere

Can Yaman

Le scene romantiche con Can Yaman non sono mancate e tra sguardi intensi e baci da copione, qualche momento piccante ha fatto capolino. Greta Ferro lo ammette con un sorriso: "Provo sempre un po' d'imbarazzo, anche se avere un 'intimacy coordinator' è stato rassicurante. Permette di sentirti più libera". Non solo, ci sono anche le protezioni a mantenere le distanze nelle scene hot: "Ho dovuto sceglierne una tra ben dieci!", rivela l'attrice.

E se agli spettatori fanno battere il cuore, alla famiglia di Greta Ferro... un po' troppo! "In famiglia l'unico che reagisce in maniera evidente a certe immagini è mio nonno. Una volta si è sentito male e abbiamo dovuto chiamare l'ambulanza. Questa volta risolveremo così: non gli faremo vedere la scena!". Insomma, il set infuocato de Il turco meglio lasciarlo ai più forti di cuore!