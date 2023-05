Non odiare con Alessandro Gassmann, stasera su Rai 3: trama e cast del film di Mauro Mancini

Stasera 5 maggio Rai 3 manda in onda in prima visione Non odiare: trama, cast e recensione del film con Alessandro Gassmann

Non odiare è il film che gli spettatori di Rai 3 potranno vedere stasera, 5 maggio, in prima serata. Il brillante esordio alla regia di Mauro Mancini viene trasmesso in prima visione. La sceneggiatura è stata scritta da Davide Lisino e dallo stesso Mauro Mancini. Trama, recensione, cast e trailer del lungometraggio.

Non odiare: trama del film di Rai 3 del 5 maggio.

Il film che segue un medico ebreo di nome Simone Segre. Il dottore è un chirurgo di una certa fama, vive in una città non meglio identificata del nord-est, un posto dove brulicano tante etnie diverse e con forti radici ebraiche.

Non odiare: un primo piano di Alessandro Gassman

Simone ha quella che si può definire una vita normale, senza scossoni, un bell'appartamento, la sua professione e pochi legami con il passato. Di fatto non aveva più contatti con il padre - un sopravvissuto dei campi di concentramento morto recentemente - con cui aveva forti contrasti e non riusciva a trovare un punto di incontro. Da anni ormai non si parlavano più. Un giorno Simone sta tornando dall'allenamento settimanale di canottaggio e assiste a un incidente, un uomo è travolto da un pirata della strada. Immediatamente Simone presta soccorso, ma proprio durante questi momenti scorge sul petto dell'uomo un tatuaggio nazista e colpito profondamente decide di tradire il giuramento prestato come medico e di abbandonare la vittima al suo destino.

L'uomo, che era in condizioni gravi, muore e il Dr. Segre prova un forte senso di colpa; decide di fare ammenda contattando la famiglia del defunto che vive in un complesso periferico popolare. Troverà Marica, la figlia maggiore, Marcello il figlio adolescente già contagiato dal seme dell'odio trasmessogli dal padre e il piccolo Paolo. Una sera Marica busserà alla porta di Simone che dovrà fare i conti con il risultato delle sue azioni.

Il film ha ricevuto 3 nomination ai premi David di Donatello e 3 nomination ai premi Nastri d'Argento. Non odiare ha vinto 1 premio Nastri d'Argento, andato a Sara Serraiocco comemigliore attrice non protagonista

Non odiare: una sequenza del film

Non odiare: Curiosità

Non odiare si basa liberamente su un fatto di cronaca avvenuto a Paderborn in Germania dove un medico ebreo si rifiutò di effettuare un'operazione chirurgica su un paziente per via del tatuaggio nazista che aveva sul braccio. Qui la nostra recensione di Non odiare.

La pellicola è stata presentata in anteprima il 7 settembre 2020 nel corso della Settimana internazionale della critica alla 77ª Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia. Nelle sale è arrivata il 10 settembre grazie a Notorious Pictures.

Non odiare è stato il il primo film ad essere mai stato girato all'interno della sinagoga di Trieste

Non odiare: Sara Serraiocco con Lorenzo Buonora in una scena del film

Non odiare: Interpreti e personaggi