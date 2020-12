Non odiare, miglior opera prima ai Fabrique Du Cinema Awards, su Sky dal 24 dicembre

Non odiare, miglior opera prima ai Fabrique Du Cinema Awards, sarà disponibile su SKY in Pay per View dal 24 dicembre.

Si è tenuta sabato 18 dicembre 2020 la sesta edizione dei Fabrique Du Cinéma Awards, un premio alla creatività e alla sperimentazione per tutti i filmmaker che si impegnano con ogni mezzo a dar vita a nuovi stili e contenuti.

Non odiare di Mauro Mancini vince quest'anno per la categoria Miglior Opera Prima con voto unanime della giuria. Ad annunciare il premio i fratelli Damiano e Fabio D'Innocenzo, questa la motivazione:

"Un esordio importante, rigoroso, estremamente coeso e con un cast scelto in maniera fantastica con attori consolidati e grandissime sorprese e una regia che racconta una storia archetipica con uno sguardo sobrio e visivamente aderente al contemporaneo. All'unanimità il premio Opera Prima Fabrique du Cinema va a Non Odiare di Mauro Mancini".

Non odiare: Alessandro Gassman in una sequenza

Non odiare, uscito nelle sale lo scorso 10 Settembre, sarà disponibile su SKY in Pay per View dal 24 dicembre 2020 e in Pay TV dal 24 gennaio 2021. Sarà inoltre possibile acquistarlo a partire dal 30 dicembre sulle piattaforme Chili, Rakuten e I tunes.

Qui la nostra recensione di Non odiare. Il lungometraggio di Mauro Mancini, prodotto da Movimento Film con Rai Cinema, in associazione con Notorious Pictures, è stato l'unico film italiano in Concorso alla 35. edizione della Settimana Internazionale della Critica sezione autonoma e parallela organizzata dal Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani (SNCCI) nell'ambito della 77. Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia: qui, Alessandro Gassmann ha vinto il Premio Francesco Pasinetti per la migliore interpretazione maschile.

