"Non lavorerò mai più per Netflix": la star di Sex/Life 2 contro la piattaforma streaming

Sarah Shahi è la protagonista di Sex/Life, dove recita al fianco del compagno Adam Demos. L'attrice si è lamentata di come Netflix ha gestito la seconda stagione della serie, disponibile da alcune settimane sulla piattaforma streaming. La star ha criticato lo sviluppo della seconda stagione del progetto, concludendo che, dopo le sue dichiarazioni, difficilmente lavorerà di nuovo con Netflix.

L'attrice ha parlato dei suoi dubbi sull'evoluzione di Sex/Life durante un'intervista al podcast Not Skinny But Not Fat di Amanda Hirsch. "Non vorrei lamentarmi molto - ha esordito l'attrice - ma, da parte delle persone coinvolte nello show, non ho avuto lo stesso sostegno della prima stagione". "Non posso mentire - ha aggiunto Sarah Shahi - anche se questo può significare che non lavorerò mai più per Netflix". Qui la nostra recensione della seconda stagione di Sex/Life.

Sex/Life: una storia vera ha ispirato la serie Netflix?

Nella serie l'attrice interpreta Billie, una donna che mette in crisi il suo matrimonio dopo aver incontrato Brad, l'ex fidanzato interpretato proprio da Adam Demos. "Mi dispiaceva lavorare poco con lui perch la nostra storyline era bella e, inoltre, adoro recitare con Adam, è un ottimo compagno di scena. Alla fine non ci siamo mai visti, condividevamo il set in alcune scene che duravano circa un minuto".

Le critiche di Sarah Shahi alla seconda stagione di Sex/Life non si limitano alla mancanza di interazione con Adam. "Alcuni passaggi mi sono sembrati ingannevoli", ha sostenuto l'attrice che ritiene siano stati inseriti per far parlare della serie, ma poco funzionali al racconto. Sarah è contenta che, in queste scene, lei non era coinvolta: "Hanno partecipato soprattutto i miei colleghi maschi". "Comunque anche questo fa parte del nostro ruolo, non sempre mi piace quello che devo fare o dire, posso non andare d'accordo con un regista, ma è il mio lavoro è devo renderlo credibile, sempre!", ha concluso Sarah Shahi.

Il futuro di Sex/Life non è stato ancora deciso, la seconda stagione della serie, dopo aver debuttato al secondo posto della classifica Top 10 del servizio di streaming, oggi, a circa un mese di distanza, non è più nella Top 10 a livello globale o negli Stati Uniti.

Poche settimane fa, Sarah Shahi è stata scelta come personaggio femminile principale del pilot della serie Judgement della ABC. L'attrice interpreterebbe un avvocato che aspira alla Corte Suprema, al suo fianco ci saranno Reid Scott, che abbiamo visto in Veep e François Arnaud, il Cesare Borgia della serie televisiva canadese incentrata sulla famiglia italiana di origine aragonese.