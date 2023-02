Sex/Life, il trailer e le foto della seconda stagione in arrivo su Netflix

Netflix ha rilasciato le prime foto e il trailer ufficiale della seconda stagione di Sex/Life, che sarà composta da otto episodi e che approderà in anteprima sulla piattaforma streaming il 2 marzo.

"Non sono arrabbiato. Ma ne ho avuto abbastanza" sono alcune delle parole che i fan possono ascoltare nel trailer della seconda stagione di Sex/Life.

La vita di Billie sarà ancora difficile da gestire quando i nuovi episodi arriveranno sul piccolo schermo. Inoltre, la protagonista incontrerà un nuovo uomo, Majid (interpretato da Darius Homayoun di Teheran). Un interesse amoroso, come riportato da TVLine, arriverà anche per la sua migliore amica Sasha (Margaret Odette).

Basata sul libro 44 capitoli su 4 uomini di BB Easton, la serie è stata creata da Stacy Rukeyser e racconta le vicende di una donna, Billie Connelly (Sarah Shahi), che esamina la sua identità, rivela i suoi desideri e si muove all'interno di un triangolo amoroso tra suo marito Cooper Connelly (Mike Vogel) e la sua ex fiamma, Brad Simon (Adam Demos). La prima stagione di Sex/Life ha raggiunto 67 milioni di spettatori nelle prime quattro settimane su Netflix.

Nel cast sono presenti anche Margaret Odette, Cleo Anthony, Craig Bierko, Darius Homayoun, Dylan Bruce, Jonathan Sadowski, Li Jun Li e Wallis Day.

Ecco le foto della seconda stagione:

Sex/Life: una foto della seconda stagione

Sex/Life: Sarah Shahi e Adam Demos in una foto della seconda stagione

Sex/Life: Wallis Day e Adam Demos in una foto della seconda stagione

Sex/Life: Sarah Shahi e Adam Demos nella seconda stagione

Sex/Life: una foto di Sarah Shahi della seconda stagione