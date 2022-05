Non lasciarmi: la serie in fase di sviluppo presso FX

Lo struggente romanzo di Kazuo Ishiguro del 2005, Non lasciarmi, dopo essere stato tradotto in un film nel 2010 diventerà ora una serie tv per FX.

FX ha annunciato lo sviluppo di una serie tv ispirata al film del 2010 Non lasciarmi, interpretato da Keira Knightley, Andrew Garfield e Carey Mulligan. Come anticipa Varity, i produttori del film Andrew Macdonald e Allon Reich si occuperanno anche della serie in arrivo.

Keira Knightley, Andrew Garfield e Carey Mulligan, protagonisti di Never Let Me Go

Adattato dall'omonimo romanzo di Kazuo Ishiguro, Non lasciarmi è stato diretto da Mark Romanek da una sceneggiatura di Alex Garland. Il film segue Kathy (Carey Mulligan), Ruth (Keira Knightley) e Tommy (Andrew Garfield), che stringono amicizia in un collegio inglese chiamato Hailsham, dove scopriranno di essere cloni, creati per servire come donatori di organi in un piano medico rivoluzionario per aiutare a prolungare la durata della vita umana. Insieme, i tre navigano tra amore, amicizie e arte mentre si preparano per la loro inevitabile morte.

Il romanzo di Kazuo Ishiguro ha ricevuto il plauso della critica quando è stato pubblicato per la prima volta nel 2005 e anche il film di Mark Romanek è stato accolto molto positivamente.

A firmare la serie in arrivo sarà Melissa Iqbal, sceneggiatrice della serie fantascientifica HBO The Nevers, creata da Joss Whedon.